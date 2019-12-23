شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الاول (BKP) يستهل الأسبوع مرتفعا -تحليل صباحي- 23-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل المؤشر أولى جلسات الأسبوع الحالي مرتفعا، حيث اغلق عند مستوى 6973 نقطة، مقتربا بذلك من هدفه السعري المتوقع عند 7000 نقطة، في ظل استمرار الدعم الإيجابي المقدم من خلال مؤشر ماكد، لذلك نتوقع انه في حالة تجاوز المؤشر لمستوى 7000 نقطة، فسيواصل ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 7500 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 6,907 وبين مستوى المقاومة هو 7,042 نقطة