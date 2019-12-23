شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) ينجح في التجاوز -تحليل صباحي- 23-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح المؤشر امس الاحد أولى جلسات الأسبوعي الحالي في الارتفاع بقوة خلال بداية الجلسة، حيث ارتفع بفجوة سعرية ليغلق عند مستوى 10474 نقطة، متجاوزا بذلك خط الاتجاه الهابط متوسط الأجل، مما نتوقع معه ان يمدد المؤشر ارتفاعه لمستويات اعلى قد تصل الى 10650 نقطة كمستوى اول ثم 11050 نقطة، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 10400 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 10,393 وبين مستوى المقاومة هو 10,620 نقطة