شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية لتوفير 6 آلاف فرصة وظيفية في «نيوم» والان نبدء بالتفاصيل

وقّعت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركة «نيوم» أمس، مذكرة تفاهم خاصة بمشروع نيوم، وذلك بمقر المؤسسة في الرياض، وبموجب هذه الشراكة سيتم تدريب وتأهيل نحو 6 آلاف متدرب من أبناء الوطن، وبخاصة من أبناء المنطقة، ليحصلوا على وظائف مناسبة ضمن الفرص الكثيرة والمتعددة التي سيوفرها المشروع. يأتي ذلك ضمن الخطط المساهمة في تحقيق رؤية 2030، وفي خطوة من شأنها تنمية القوى البشرية الوطنية، وخلق آلاف الفرص الوظيفية لأبناء منطقة نيوم وتبوك، ومن مبدأ التعاون والتنسيق والتكامل بين القطاعات وبما يحقق التنمية الشاملة ووفق تطلعات القيادة الحكيمة. ويتطلب مشروع نيوم في السنوات الخمس المقبلة آلاف الفرص المهنية في عدد من القطاعات، وستساهم الشراكة بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركة نيوم في توفير التأهيل والتدريب والخبرة العملية اللازمة لسد هذا الاحتياج.

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