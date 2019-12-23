شكرا لقرائتكم خبر عن مشروعات للمياه والطاقة الشمسية في 3 مدن صناعية والان نبدء بالتفاصيل

وقعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، ونائب الوزير المهندس أسامة الزامل، أمس، اتفاقية تعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية «كاكست»؛ لتنفيذ مشاريع مشتركة في مجال تقنيات معالجة المياه والتكييف والطاقة الشمسية. وتهدف الاتفاقية إلى التعاون في تنفيذ المشروعات البحثية والميدانية المتعلقة بتقنيات إنتاج الطاقة، التكييف ومعالجة المياه بالطاقة المتجددة، بالإضافة إلى التبادل المعرفي بين «مدن» وباحثي المدينة في تنفيذ الدراسات والمشروعات المشتركة، والعمل على نشر النتائج البحثية لتتم الاستفادة منها من قبل أكبر فئة ممكنة. ويشمل التعاون المزمع تنفيذه في ثلاث مدن صناعية، تصميم وبناء محطة مياه بسعة 500 متر مكعب يوميا لتحلية المياه الجوفية بالمدينة الصناعية بتبوك؛ بهدف زيادة المياه المحلاة وتقليل استخدام المواد الكيميائية ذات التأثير السلبي على البيئة، كما يهدف تعاون «مدن» و«كاكست» إلى بناء محطة معالجة مياه الصرف الصحي في مدينة سدير للصناعة والأعمال لتقليل استهلاك الطاقة بسعة 1000 متر مكعب يوميا. وتتضمن الاتفاقية تطبيق نظام يسهم في رفع كفاءة الطاقة باستخدام الطاقة الشمسية في المباني بواحة مدن بجدة.

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