شكرا لقرائتكم خبر عن 1.2 مليار ريال قيمة الأسهم المتداولة لـ«أرامكو» أمس والان نبدء بالتفاصيل

أغلق سهم «أرامكو السعودية » تعاملات أمس مسجلا نحو 35.30 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 33 مليون سهم، وبقيمة 1.2 مليار ريال، وذلك في أولى جلسات الأسبوع الحالي، التي تعد الجلسة الثامنة للسهم منذ بداية تداوله في السوق السعودية الأربعاء قبل الماضي.

ووفقا لرصد وحدة التقارير الاقتصادية في ”الخليج 365”، استنادا إلى بيانات «تداول»، أغلق السهم في الجلسة السابقة له عند 36.75 ريال، وسط تداولات بلغت 89.4 مليون سهم وبقيمة 3.2 مليار ريال.

وصلت مكاسب السهم في اليوم الثامن لإدراجه إلى نحو 10.3%، مقارنة بسعر الإدراج في السوق الذي بلغ 32 ريالا.

وبلغ إجمالي الصفقات، التي تمت منذ بداية تداول السهم نحو 431.902 صفقة، وذلك لكمية الأسهم 927.8 مليون سهم، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 34.7 مليار ريال.

وأغلق سهم «أرامكو» خلال جلسة الأحد الماضي عند مستوى 37.4 ريال، لتبلغ القيمة السوقية للشركة نحو 1.99 تريليون دولار أو ما يعادل 7.48 تريليون ريال.

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وأنهى أرامكو تعاملات جلسة الإثنين الماضي عند مستوى 38 ريالا، بارتفاع 2%، وسط تداولات تجاوزت 87 مليون سهم، بقيمة 3.3 مليار ريال.

وتضمنت الجلسة الأولى 39.069 صفقة، بكمية أسهم متداولة بلغت نحو 24.422.270 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 860 مليون ريال، فيما شملت الجلسة الثانية نحو 144.692 ألف صفقة بكمية أسهم متداولة تقدر بنحو 415 مليون سهم، وبقيمة 15.8 مليار ريال.

في حين بلغت في اليوم الثالث 63 ألف صفقة بكميات متداولة 81 مليون سهم بقيمة بلغت ما يقارب 3 مليارات ريال.

وكان سهم الشركة سجل أعلى مستوى له عند 38.70 ريال خلال جلسة الخميس قبل الماضي، لتبلغ القيمة السوقية للشركة حينها 2.06 تريليون دولار.