شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الرياض يحصد جائزة «البنك الأسرع نموا في العام 2019» والان نبدء بالتفاصيل

حصد بنك الرياض جائزة «البنك الأسرع نموا في العام 2019»، ضمن جوائز «أرابيان بيزنس السعودية »، والذي أقيم مساء يوم الخميس الموافق 19 ديسمبر في فندق الريتز كارلتون بالرياض، بحضور العديد من الرؤساء التنفيذيين في مختلف المجالات «التقنية والتعليم والمصرفية والمالية والسياحة والصحة».

وقال طارق بن عبدالرحمن السدحان الرئيس التنفيذي لبنك الرياض إن الجائزة تأتي تتويجا لحزمة الإنجازات التي تحققت خلال العام، والتي أثمرتها إستراتيجية التحول 2022 التي أطلقناها في بنك الرياض كخارطة طريق نحو مستقبل أعمالنا.

الجدير بالذكر أن بنك الرياض حقق خلال العام 2019، نموا في أرباح الأشهر التسعة الأولى والتي تخطت حاجز 66 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما شهدت العلامة التجارية لبنك الرياض ارتفاعا في قيمتها لتتقدم 3 مراكز في ترتيب أغلى العلامات التجارية على مستوى المملكة وعلى مستوى الشرق الأوسط.