شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي ومنتدى الإعلام السعودي يعلنان الفائز بجائزة ريادي الأعمال في الإعلام والان نبدء بالتفاصيل

أعلن البنك الأهلي التجاري بالتعاون والشراكة مع منتدى الإعلام السعودي عن فوز أفضل ريادي أعمال بجائزة أهالينا للإعلام الريادي، وذلك بالتزامن مع شراكته للمنتدى كشريك المسؤولية المجتمعية خلال حفل إعلان الجوائز، الذي أقيم ضمن فعاليات المنتدى بالرياض مؤخراً، بحضور وزير الإعلام ورئيس هيئة الصحفيين، وعدد من رؤساء التحرير، وبمشاركة أكثر من 1500 شخصية من قادة الأعمال والأكاديميين والإعلاميين، والعديد من المشاهير والمؤثرين. وتتواكب شراكة البنك للمنتدى مع أحد أهداف برامج البنك الأهلي للمسؤولية المجتمعية «أهالينا» في دعم رواد ورائدات الأعمال.

وفاز بجائزة البنك الأهلي لريادي الأعمال في المجال الإعلامي، السيد عبدالرحمن جامي من مدينة الرياض كأفضل ريادي أعمال في مجال التسويق الإلكتروني، حيث يوفر مشروعه أدوات لنشر وتسويق المحتوى. وقال عبدالرحمن بهذه المناسبة «إن سعادتي لا توصف بتحقيق هذا الإنجاز الكبير بالحصول على جائزة المشاريع الريادية في منتدى كهذا كبير ومهم». وأضاف «أشكر البنك الأهلي على جهوده ودعمه لرواد الأعمال، وفعلاً لم أكن أتوقع أن يتم تكريمنا على هذا المستوى العالي».

من جانبه، شجع الدكتور محمد الحارثي رئيس منتدى الإعلام السعودي القطاع الخاص بالمساهمة في المسؤولية المجتمعية لدعم أي فعاليات يكون هدفها خدمة الوطن والإنسان أياً كان. وقال «لدينا تجارب ناجحة في هذا الخصوص مع البنك الأهلي التجاري، وأن شراكتنا مع البنك تتطور عاما تلو الآخر».

بسمة الجوهري رئيسة المسؤولية المجتمعية بالبنك الأهلي، التي قامت بتسليم الجائزة بالإنابة عن البنك الأهلي، أشارت إلى أن تخصيص البنك الأهلي جائزة لأفضل ريادي أعمال في الإعلام يأتي ضمن جهوده في ترجمة ريادته المصرفية إلى خدمة المجتمع في ظل رؤية المملكة 2030 من خلال تنفيذ مشاريع ومبادرات قيّمة تستهدف الاستدامة والتنمية ودعم الاقتصاد. وأضافت «إن حرص البنك على تقديم هذه الجائزة جاء بهدف دعم رواد الأعمال، وتسليط الضوء، خاصة في هذا الزخم الكبير من الإعلاميين المتواجدين، على أهمية ريادة الأعمال بالنسبة للشباب وأهميتها في تنمية المجتمعات».