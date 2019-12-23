شكرا لقرائتكم خبر عن مطار الملك فهد الدولي يستقبل شركات طيران جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت شركة مطارات الدمام (داكو) عن بدء تشغيل شركتي طيران جديدة في مطار الملك فهد الدولي، وهما شركة طيران الجزيرة الكويتية، التي بدأت بتسيير رحلات مباشرة إلى الكويت، وشركة جو أير (Go Air) الهندية، التي تنطلق رحلاتها المباشرة إلى مدينة كنور بالهند، اعتباراً من 19 ديسمبر 2019.

وقد استقبل مطار الملك فهد الدولي أولى رحلات الشركتين في نفس اليوم، حيث وصلت رحلة طيران جو أير (Go Air) في الساعة 8:55 صباحاً، بينما وصلت رحلة طيران الجزيرة في الساعة 1:40 ظهراً، وقد تم الترحيب بالرحلتين من خلال استقبال الطائرات بالقوس المائي حسب العرف الدولي في صناعة الطيران. وكان أيضاً في استقبال الرحلة عدد من منسوبي شركة مطارات الدمام وممثلي الشركتين، فيما تمت إقامة حفل خاص لكل شركة بمناسبة رحلاتهم الافتتاحية بالمطار بحضور مختلف المسؤولين من كل القطاعات بالمطار.

ورحب الرئيس التنفيذي المكلف لشركة مطارات الدمام، عبدالرحمن بن مطلق العتيبي، بالشركتين وبدء عملياتهما التشغيلية بمطار الملك فهد الدولي، مشيراً إلى أهمية الوجهات التي سوف يتم تشغيلها، حيث تعتبر الوجهة الجديدة المتمثلة في مدينة «كنور»، إضافة متميزة لتنضم إلى قائمة الوجهات، التي تربط المسافرين بالجمهورية الهندية من خلال شركة جو أير (Go Air)، التي اختارت بأن يكون مطار الملك فهد الدولي أولى محطاتها في المملكة. بالإضافة إلى أن تشغيل رحلات طيران الجزيرة إلى دولة الكويت يأتي نتيجةً للطلب المتزايد على هذه الوجهة من قبل المسافرين، بجانب إمكانية الحجز إلى عدة وجهات أخرى على متن طيران الجزيرة عن طريق رحلات المواصلة.