«معاً» توقع مذكرة تفاهم مع «أبوظبي العالمي» لتطوير التمويل المستدام

ضمن مساعيها لتطوير أجندة التمويل المستدام في العاصمة أبوظبي، وقعت هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» وسوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، مؤخراً، اتفاقية تعاون تهدف إلى تطوير فرص التمويل المستدام في دولة الإمارات، وهو مصطلح يستخدم لوصف كافة أشكال الخدمات المالية التي تلتزم بالمعايير البيئية أو الاجتماعية أو معايير الحوكمة.وقام بتوقيع الاتفاقية سلامة العميمي، المدير العام لهيئة «معاً» وخالد السويدي، الرئيس التنفيذي للعمليات في سوق أبوظبي العالمي، بحضور الدكتور مغيير الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، وأحمد الصايغ، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي.

وتتناول الاتفاقية تعاون الطرفين لدعم عقود الأثر الاجتماعي وحاضنة معاً الاجتماعية، وتعزيز الجهود خلال ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام بصفة خاصة وفي مجال التمويل المستدام بشكل عام.

وعلّقت سلامة العميمي، المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية معاً قائلة: «تلتزم هيئة معاً بتطوير حلول مبتكرة ومستدامة لمعالجة التحديات الاجتماعية. ونعتبر الشراكة مع سوق أبوظبي العالمي خطوة في غاية الأهمية لمساعدتنا على تنفيذ أولوياتنا المتمثلة في تنمية المنشآت الأهلية والمؤسسات الاجتماعية، وترسيخ ثقافة الاستثمار الخيري المستدام في العاصمة أبوظبي».

وعلق خالد السويدي، الرئيس التنفيذي للعمليات في سوق أبوظبي العالمي: «نحن سعداء بتوقيع اتفاقية التعاون مع هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، الأمر الذي سيكون له مردود وأثر اجتماعي كبير على المجتمع. ونحن على ثقة بأن هذه الاتفاقية ستعمل على تعزيز إمكانية الوصول وتطوير كفاءة وفعالية مختلف المبادرات، ومن ناحية أخرى سوف تدفعنا إلى تبادل ومشاركة المعرفة والأفكار التي من شأنها دعم وتأكيد مكانة أبوظبي كمركز إقليمي للتمويل المستدام».

تعتبر عقود الأثر الاجتماعي، أداة مالية مبتكرة متعارفاً عليها دولياً، تساهم في تعزيز توجيه الاستثمارات لدعم البرامج والمشاريع ذات الأثر الاجتماعي المستدام. وتقوم على أساس قاعدة «الدفع مقابل النتيجة»، حيث توجه الجهات المعنية بموجبها التمويل للمشاريع التي يتم وضعها بغرض إيجاد حلول مستدامة لتحديات اجتماعية معينة بمقابل الالتزام بتحقيق نتائج اجتماعية ملموسة ذات أثر مستدام، وقد تم استخدام هذه العقود في مختلف أنحاء العالم.