«جافزا» حاصدة ألقاب الجودة العالمية.. وبوابة التجارة الإقليمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض

عززت المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) التابعة لموانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، موقعها الريادي في مجال الخدمات اللوجستية العالمية؛ وباتت تمتلك منظومة نقل وشبكة طرق وبنية تحتية خاصة بها تعد الأعلى والأكفأ على المستوى الإقليمي والعالمي، وهي محط أنظار كبريات الشركات العالمية للاستثمار بها والتوسع بأعمالها وتجارتها من وإلى المنطقة عبر بوابة «جافزا».

35 عاماً مرت منذ تأسيس «جافزا» حصدت خلالها جوائز إقليمية وعالمية، وشهادات عالمية في الجودة متخصصة في المنتجات الغذائية والصناعات المتنوعة، حتى استحقت بكل جدارة لقب أفضل منطقة حرة للشركات الكبرى في العالم ضمن جوائز «fDi» الشرق الأوسط للمناطق الحرة بنسختها لعام 2019.

لم تأتِ تلك الإنجازات التي حققتها «جافزا» من فراغ، ويعود الفضل في ذلك إلى الرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة في أن تكون دبي والإمارات عموماً بوابة التجارة الإقليمية والعالمية، بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وتحرص «جافزا» على أن تطابق منتجاتها وصناعاتها أعلى المعايير والمواصفات والمقاييس العالمية، حتى استحدثت العمليات التكنولوجية والرقمية نحو تدشين عصر جديد لمواكبة التطور العالمي في الإنتاج والصناعة العالمية.

حصدت «جافزا» شهادات الآيزو والأنظمة الإدارية في الجودة على مر السنين التي واكبت عهدها، وتجاوزت كل التوقعات لتحصد لقباً عالمياً بصفتها أفضل منطقة حرة ممارسة للأعمال وسهولة تأسيس الأعمال والشركات، فنالت شهادة الأيزو في 2015: 9001 لنظام إدارة الجودة، وشهادة الأيزو 2014: 10002 لإدارة شكاوى المتعاملين، وشهادة الأيزو 2015: 14001 لنظام إدارة البيئة، وشهادة الأيزو 2012: 17020 لفحص معدات الرفع، وشهادة الأيزو 2011: 20000-1 لأنظمة إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات، كما نالت شهادة «هاسب OHASP» لتحليل المخاطر وتحديد النقاط الحرجة، وغيرها الكثير من الشهادات العالمية وبراءات الجودة التي تثبت كفاءة «جافزا» عن جدارة واستحقاق.



كفاءة وتواصل



وفي ما يتعلق بتصنيف «جافزا» كأفضل منطقة حرة عالمية؛ جاء تقييم مجلة «fDi»، وهي جزء من مجموعة «فاينانشال تايمز»، استناداً إلى مبادرات «جافزا» المبتكرة لدعم الشركات الكبرى، والتركيز المستمر على تطوير وتحديث البنية التحتية وبناء بيئة عمل مشجعة للشركات، وتقديم الدعم؛ لتوسيع نطاق عملياتها في المنطقة الحرة، حيث ضمّت قائمة المتنافسين على جائزة مجلة «fDi» هذا العام أكثر من 85 منطقة حرة من جميع أنحاء العالم، يوجد عدد كبير منها في منطقة الشرق الأوسط. وقد وقع الاختيار على الفائز بعد تقييم لجنة التحكيم التي ضمت فريقاً من محرري «فاينانشال تايمز»، وعدداً من المحكمين المختصين من المنطقة.

و كان النمو الذي حققته المناطق الحرة على مدار 12 شهراً الماضية عاملاً جوهرياً في دعم فوز «جافزا» باللقب، سواء من حيث عدد المستأجرين أو الزيادة في إجمالي مساحات التأجير. إضافة إلى ذلك، أثنت مجلة «fDi» على المرافق الرئيسية المتاحة داخل المناطق الحرة وتطوير مناطق وخدمات جديدة للمستأجرين.

وباتت «جافزا» تتبنى وتعتمد تقنيات الجيل الخامس لتمكين قدرات التجارة الذكية عبر محفظة أعمالها. فتعتمد التقنية الثورية والسلوكيات المتغيرة بتغيير طريقة تصنيع البضائع ونقلها وشرائها وبيعها، وهي موطئ قدم لأكثر من من 7500 شركة من 140 دولة، حيث يجتمع العالم كله في مكان واحد تحت اسم «جافزا».



تأثير إيجابي



وكانت دراسة أعدتها «بوسطن كونسلتنج» عن وصول موانئ دبي العالمية إلى قمة جديدة في دورها الحيوي كداعم ومحرك رئيس للنمو الاقتصادي في دبي والدولة مع وصول حجم تجارة «جافزا» إلى 305 مليارات درهم في 2017.

وبلغت مساهمة «جافزا» وميناء جبل علي 137 ملياراً أو ما نسبته 33.4% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي في 2017، والبالغة قيمتها 411 مليار درهم، وكذلك 151 مليار درهم أو 10.7% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة والذي بلغ 1412 مليار درهم. وحققت تجارة المناطق الحرة في دبي 434 مليار درهم خلال 2017، حيث شكلت «جافزا» ما نسبته 70% من حيث القيمة و97% من حيث الحجم.

وتجاوزت منافع ميناء جبل علي و«جافزا» بتأثيرها في الناتج المحلي الإجمالي، ويتصاعد دورها في 3 مجالات رئيسية تعكس القيمة الإجمالية المضافة للاقتصاد الوطني، وهي التوظيف، والتنوع، والإنتاجية، حيث يوفر الميناء والمنطقة الحرة لجبل علي مركزاً متكاملاً متعدد الوسائط للنقل بحراً وجواً وبراً إلى بقية دول العالم، فضلاً عن المرافق اللوجستية الشاملة بموقع واحد.



«بلوك تشين»



تسعى «جافزا» جاهدة للاعتماد على التطبيقات الذكية والتقنية والرقمية مثل «بلوك تشين» التي بدورها تساعد على التقليل من التكاليف والنفقات، ولديها العديد من الخبرات في هذا القطاع التي ساعدت على إنجاز سرعة أكبر وتكلفة أقل في سلسلة توريد التجارة عبر الإمارة والدولة، وقامت الشركة بالاستثمار في البنية التحتية لتسريع وتيرة الأعمال تزامناً مع قرب إكسبو 2020، وخاصة في مجالات الشحن والنقل ومناولة الحاويات والأنظمة المعمول بها لسلسلة التوريد.

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فرص عمل



ويوفر الميناء والمنطقة الحرة مجتمعين 450 ألف وظيفة (16.2%) من إجمالي التوظيف في دبي والبالغ 2.8 مليون وظيفة، وبالنسبة إلى دولة الإمارات، يصل عدد الوظائف إلى 476 ألف وظيفة (7.5% من إجمالي التوظيف البالغ 6.4 مليون). تصل مساهمة الميناء وحده إلى 26.1 % والمنطقة الحرة إلى 23.8% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة. وتبلغ مساهمة «جافزا» 552 مليار درهم أو 42% من إجمالي قيمة تجارة دبي، و47 % من الواردات مقابل 64% من الصادرات. وبلغ تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الشركات في جافزا 3.2 مليار درهم (23.9% من التدفق الاستثماري إلى دبي) خلال 2017، و3.1 مليار من التدفق الاستثماري المباشر إلى الإمارات من إجمالي 33 ملياراً في 2016. وهي توفر 135 ألف فرصة عمل، وتجتذب أكثر من 20% من الاستثمار المباشر إلى دبي.



سلامة مهنية



وفي إطار حرصها على سلامة الموظفين والعاملين لديها، وقعت «جافزا» مؤخراً اتفاقية على شكل برنامج حماية للقوى العاملة في المنطقة الحرة مع شركة «دبي للتأمين»، وبالتالي سيستفيد من هذه الاتفاقية آلاف العاملين في المنطقة الحرة ومجمع الصناعات الوطنية، ومنطقة دبي للسيارات «داز». وهذا يدل على مدى حرص «جافزا» على الاهتمام بحقوق العاملين والموظفين لديها، وتأهيلهم بشكل مهني وعلمي، بما يعزز من القوى العاملة لديها.

ويأتي البرنامج تماشياً مع الأهداف التي حددها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحسين وحماية حقوق العمال، وتحقيقاً لرؤية دبي بأن تصبح المدينة الفضلى عالمياً للعيش والعمل. البرنامج يطال شريحة واسعة من فئات العاملين في دبي ممن يسهمون بدورهم في مسيرة البناء والازدهار التي تشهدها الإمارة.



مدينة لوجستية



لامس حجم التجارة في قطاع اللوجستيات في «جافزا» 61 مليار درهم (2.1 مليون طن متري) خلال العام الماضي 2018. وهو قطاع يشهد مرحلة من التحولات الجذرية.

إن من أبرز ملامح التحولات الجذرية التي يشهدها قطاع الخدمات اللوجستية في «جافزا» خطط التنوع الموسعة، وتوسيع وتطوير شركات الخدمات، إضافة إلى تنسيق قوانين التجارة الإقليمية ولوائح التصدير. وتشير جميع المؤشرات إلى توسع قطاع الخدمات اللوجستية في دولة الإمارات بمعدل سنوي مركّب بلغ 4% حتى عام 2022.

وتضم «جافزا» مئات الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في قطاع اللوجستيات من 28 دولة، ويدفع قاطرة هذا القطاع نحو 16,000 موظف. ويعتبر القطاع اللوجستي ركيزة أساسية لتعزيز الاقتصاد المحلي وخلق مناخ تنافسي مستدام، حيث يمثل نحو 27% من اقتصاد دبي.

وتسهم «جافزا» بنسبة 23.9% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية الآتية إلى دبي، وتحظى بسمعة عالمية لكونها منطقة أعمال مثالية للشركات الكبرى.



قرية عالمية



تمثل«جافزا» بيئة مثالية نحو التنوع البشري من شتى الدول والبلدان، حيث تجتمع أعمالها واستثماراتها في مكان واحد، وتحتضن «جافزا» كبرى الشركات العالمية التي تصنف على أنها من بين أغنى 500 شركة عالمية، ومن أهم تلك الشركات العالمية «نيسان»، «تويوتا»، «فولكس فاجن»، «يونيليفر»، «بروكتور آند جامبل»، «لوريال»، «مجموعة الكوزي»، «إل جي للإلكترونيات»، «سامسونج»، «سوني»، وغيرها الكثير.

وفي مجال الصناعات الغذائية تضم المنطقة الحرة لجبل علي 529 شركة عاملة في مجال صناعات وإنتاج الأغذية والمشروبات من 67 دولة، تتنوع بين المحلية والخليجية والعالمية، منها نحو 22 شركة أمريكية، و28 بريطانية، و7 ألمانية، و13 فرنسية.

وتشمل أهم العلامات التجارية في مجال الأغذية والمشروبات، والتي تتخذ من جبل علي مقرات للتصنيع والإنتاج أكبر شركات العالم في هذا المجال مثل: «نستلة»، «مارس»، «يونيليفر»،«بيبسي كو»، «كرافت فودز»، «هاينز»،«ماكورميك»، «دون»، «جريفيث فودز»، «هنتر فودز»، «بايارا»، «الخليج للسكر»، مجموعة شركات «الكوزي»، شركة الخليج للصناعات الغذائية، «كاليفورنيا جاردن»، «فونتيرا»، و«ماستر بيكر».