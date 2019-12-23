في عصر التقنية.. تحديث بيانات يفضي إلى قرض

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

تفيد التكنولوجيا المتقدمة في اختصار الوقت والجهد، هذا ما لا شك فيه، فمن الجميل أن تتمكن من القيام بتحديث بياناتك وفتح حساب مصرفي جديد من منزلك أو مكتبك، بعيداً عن عناء الطريق ومشقة الانتظار في طابور.

موظفو البنك من جهتهم وجدوا في التكنولوجيا المتقدمة وسيلة مناسبة تختصر عليهم الجهد اللازم لاستقطاب عميل جديد أو إقناع عميل قائم بمنتج حديث، أو بقرض وبطاقة ائتمان، وهذا أيضاً متوقع، ولكن المسألة يبدو أنها أخذت منحى «تحايلياً» من البعض، للالتفاف على الطلبات المقدمة إلكترونياً .تواصل عملاء بنوك في الإمارات مع ”الخليج 365” بشكاوى من أساليب بعض البنوك ، التي يجدر وصفها في واقع الأمر ب«التوريطية». وفي واحدة من هذه الشكاوى، قال عميل مصرفي إنه تلقى، رسالة الكترونية تطلب منه تحديث بياناته، وبمجرد الانتهاء من الخطوات المتعارف عليها؛ إذ به يفاجأ برسالة تلقائية تشكره على الموافقة على الحصول على قرض.

وبعدها بدقائق تلقى اتصالاً هاتفياً من موظفة في البنك تحدثه عن تفاصيل القرض ، ليبدأ مهمة التأكيد بأنه لم يطلب أو يوافق على أي قرض.

بعد أن كانت الشكاوى في السابق من فكرة «السكوت علامة الرضا» التي اعتمدتها بنوك لتوريط عملاء في منتجات تروج لها عبر رسائل بريد إلكتروني أو رسائل نصية، وتعتبر أن عدم رد العميل بالرفض يعني الموافقة، وبعد رفض «المركزي» لها واشتراطه الموافقة الصريحة، يبدو أننا أمام هذه الفكرة الجديدة التي تتخفى المصارف فيها وراء تحديث البيانات.