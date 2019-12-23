«رولز-رويس» ترفع الستار عن أسرع طائرة كهربائية

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كشفت «رولز-رويس» مؤخراً عن طائرتها الكهربائية في المملكة المتحدة، التي ستصبح الأسرع في العالم عند بدء التجارب الفعلية للطيران في 2020. يُعد هذا الكشف خطوة كبيرة نحو تحقيق طموح الشركة في كهربة قطاع الطيران، وسيبدأ العمل الآن على تركيب نظام الدفع الجديد والمبتكر الذي يسمح لهذه الطائرة بتجاوز سرعة 480 كيلومتراً في الساعة، ما يخولها كسر عددٍ من الأرقام القياسية العالمية.

هذه الطائرة جزء من مشروع تابع لشركة «رولز-رويس» معروف باسم «أكسيل» (ACCEL) والمعني بكهربة صناعة الطيران، وهو جزء مهم من استراتيجية الشركة لدعم عملية تحول القطاع. يشمل «أكسيل» عدداً من الشركاء منهم شركة «ياسا» (YASA) المُصنعة للمحركات الكهربائية وأدوات التحكم، بالإضافة إلى شركة «إلكتروفلايت» (Electroflight) الناشئة. وتم تقديم 50% من التمويل لهذا المشروع من قبل معهد تكنولوجيا الطيران (ATI) بالشراكة مع دائرة إدارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية في المملكة المتحدة، وهيئة Innovate UK.

وبهذه المناسبة، علق مدير الكهربة في «رولز-رويس» روب واتسون «إن بناء أسرع طائرة كهربائية في العالم سيُحدث ثورةً في قطاع الطيران. نحن فخورون بالكشف عن هذه الطائرة، فهي خطوة مهمة جداً لنا نحو محاولة تحقيق رقم قياسي عالمي للسرعة واستمرار دفع عجلة الابتكار في «رولز-رويس» وبقائنا في طليعة تطوير تكنولوجيا لتمكين الانتقال إلى اقتصاد عالمي منخفض الكربون».