«التسجيل العقاري» تبتكر «بوابة المطورين» في الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:ممدوح صوان

أصبحت إمارة الشارقة خلال السنوات الماضية وجهة للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب الذين يقبلون على الاستثمار في القطاع العقاري المزدهر في الإمارة، وذلك نظراً للبيئة الاستثمارية المتميزة والحاضنة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي الذي يعد أحد أهم الركائز التي دعمت وصول الإمارة إلى أسمى مراحل الرقي والازدهار الذي تعيشه الآن بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة.

شهدت البيئة القانونية المنظمة للقطاع العقاري في إمارة الشارقة، تطورات ملحوظة على تشريعاتها المواكبة لاحتياجات الأسواق، منها قرار حق الانتفاع، في بعض المشاريع العقارية التي توافق عليها الحكومة، لتسهم جميعاً في تشجيع واستقطاب استثمارات الشركات العالمية الكبرى، ودعم مكانة الإمارة الاقتصادية التي نجحت في استقطاب مشاريع عديدة خلال الأعوام القليلة الماضية.

فريق العمل

وأدى الإقبال الملحوظ والمستمر على الاستثمار في القطاع العقاري في الإمارة، إلى ضرورة إيجاد حلول تقنية وعملية للتسهيل على المستثمرين والمطورين العقاريين في الإمارة، وتيسير العمل عليهم باستخدام وسائل التكنولوجيا المتوفرة، لتكون النتيجة «مشروع بوابة المطورين» الذي أطلقته الدائرة وضم فريق عمل متخصصاً من موظفي الدائرة شمل عبيد عبد الرحمن المظلوم مدير إدارة تنظيم المشاريع العقارية، وسعود عبد العزيز الخيال نائب مدير إدارة تنظيم المشاريع العقارية، ومحمد عبد العزيز الياسي رئيس قسم تصديق العقود في الدائرة.

وتتيح البوابة لكافة المطورين والمستثمرين من داخل الدولة وخارجها عدداً كبيراً من الخدمات المميزة لعل من أهمها تسجيل المشاريع العقارية بكافة أنواعها، وإمكانية إضافة بيانات سندات الملكية، وإدخال جميع المرفقات اللازمة، ومتابعة المشاريع المسجلة، والتعديل عليها إذا اقتضى الأمر، بالإضافة إلى ذلك خدمة الدفع الإلكتروني للرسوم المطلوبة.

تحديات وحلول ذكية

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وقال عبيد عبد الرحمن المظلوم مدير إدارة تنظيم المشاريع العقارية في الدائرة إن فكرة مشروع «بوابة المطورين» جاءت من خلال الملاحظة والمتابعة الدقيقة لواقع العمل، وزيادته بشكل كبير نتيجة لتطور للقطاع العقاري في الإمارة الذي حقق حجم تداولات زاد على 22.5 مليار درهم خلال عام 2018، وهو ما أدى إلى كثرة عدد المراجعين من العملاء والمستثمرين للدائرة، مع عدم وجود خدمات إلكترونية متطورة تلبي حاجاتهم».

وأضاف المظلوم أن من هنا تبين لنا الحاجة الماسة لإيجاد حلول ذكية بديلة، حتى يتم استخدام وسائل التكنولوجيا لمواكبة حاجة العملاء، وتحقيق رغبتهم في الحصول على أفضل الخدمات الممكنة بأسرع السبل.

وأوضح المظلوم «أن المشروع يهدف إلى تعزيز الثقة بالسوق العقاري في الإمارة، وإحداث نقلة نوعية فيه باستخدام أنظمة عمل ذكية بالكامل، توفر للمستثمرين والمطورين قيمة حقيقية مضافة، تضمن لهم الاستفادة من الخدمات العديدة التي تقدمها الدائرة لعملائها، باعتماد نظام إلكتروني واحد ومتطور يختصر الوقت والجهد على الجميع، ويحقق سعادة ورضا المطورين والمستثمرين والمتعاملين».

استثمار آمن

وقال سعود عبد العزيز الخيال نائب مدير إدارة تنظيم المشاريع العقارية في الدائرة إن من أول الفوائد المباشرة للمشروع المساهمة في تشجيع الاستثمار الآمن والذكي للعقارات بتهيئة جميع الظروف الملائمة، وفق أرقى المعايير الدولية التي تناسب المستثمر وتلبي احتياجاته في بناء سوق عقاري آمن ومستدام، كما تقلل البوابة من نسبة المنازعات العقارية، مما يعود إيجاباً على قوة واستقرار السوق العقاري في الإمارة.

تفاعلية عالية

وقال محمد عبد العزيز الياسي رئيس قسم تصديق العقود في الدائرة إنه تم استخدام العديد من التقنيات في تصميم البوابة بتطبيقها وموقعها الإلكتروني، الذي يتميز بالتفاعلية العالية التي تمكن الزوار من تصفحه على كافة الأجهزة الإلكترونية الذكية المختلفة، لمواكبة حاجة العملاء، وتحقيق رغبتهم في الحصول على خدمات مميزة بأسرع وقت ممكن.

ويذكر أن مشروع «بوابة المطورين» كان قد فاز بجائزة دائرة التسجيل العقاري للابتكار عام 2019، حيث تركز الدائرة بشكل مستمر خلال عملها على تحفيز موظفيها لابتكار آليات عمل جديدة تخدم العملاء، مما يؤدي إلى رفع كفاءة العمل، وإسعاد المتعاملين، ورفع مستوى رضاهم من خلال تحسين الخدمات المقدمة لهم، وتطوير خدمات جديدة.