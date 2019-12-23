«تو توك» تتعاون مع «جوجل» و«أبل» لتوفير خدماتها

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة «تو توك» على موقعها إن مستخدمي التطبيق يواجهون مشكلة في تنزيل برنامج المحادثات من متجري «جوجل» و«أبل»، إلا أن هذه المشكلة لا تؤثر على المستخدمين الحاليين للتطبيق.

وأوضحت أنه بالنسبة لمستخدمي هواتف «سامسونج» و«هواوي» و«شاومي» و«أوبو»، فإن خدمة «تو توك» تتوفر بسهولة في المتاجر الرسمية لهذه الهواتف، في حين بإمكان جميع مستخدمي هواتف أندرويد الأخرى تنزيل التطبيق وتثبيته عبر الموقع الرسمي للشركة كحل مؤقت.

وأضافت الشركة أن فريقها من الفنيين يعمل بالتعاون مع «جوجل» و«أبل» لمعالجة المشكلة وضمان توفر خدمة «تو توك» لجميع الراغبين في الانضمام إلى مجتمعها.

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