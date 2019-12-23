دول غرب إفريقيا تتفق على تعديلات لـ «الفرنك»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن رئيس ساحل العاج الحسن واتارا، بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن ثماني دول في غرب إفريقيا وفرنسا، قررت القيام بإصلاح واسع للفرنك الإفريقي الذي سيصبح اسمه إيكو.

وقال واتارا في مؤتمر صحفي السبت اليوم الثاني من زيارة ماكرون إلى ساحل العاج: «قررنا إصلاحاً للفرنك الفرنسي يتمثل في ثلاثة تغييرات كبرى، بينها تغيير الاسم والكف عن إيداع خمسين بالمئة من الاحتياطي النقدي لدى الخزانة الفرنسية».

أما النقطة الثالثة فتتمثل في انسحاب فرنسا من «الهيئات الحاكمة التي تتمثل فيها».

ووصف ماكرون هذه التعديلات بأنها «إصلاح تاريخي مهم»، موضحاً أن «إيكو سيولد في يناير/كانون الثاني 2020 وأرحب بذلك». وأضاف أن الفرنك الفرنسي كان «ينظر إليه على أنه من بقايا» العلاقات الاستعمارية بين فرنسا وإفريقيا.

Advertisements

وذكر مصدر فرنسي أنه جرت مفاوضات حول هذا التغيير استمرت ثمانية أشهر بين فرنسا والدول الثماني الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا (بنين وبوركينا فاسو وساحل العاج وغينيا بيساو ومالي والنيجر والسنغال وتوغو)، وهو لا يشمل حالياً الدول الست في وسط إفريقيا التي تستخدم الفرنك الإفريقي، لكنها تشكل منطقة نقدية منفصلة.

وكان «فرنك المستعمرات الفرنسية في إفريقيا» (سي أف آ) طرح في 1945 وأصبح بعد ذلك «فرنك المجموعة المالية الإفريقية» (أف سي أف آ) بعد استقلال هذه المستعمرات.

ويقضي الإصلاح بأن المصارف المركزية لدول غرب إفريقيا لم تعد ملزمة بإيداع نصف احتياطيها من النقد لدى المصرف المركزي الفرنسي، في ما كانت معارضة الفرنك الإفريقي تبعية مهينة لفرنسا.

وفي المقابل تم الإبقاء على السعر الثابت لليورو مقابل الفرنك الفرنسي (اليورو الواحد يعادل 655,95 فرنك إفريقي)، لكنه يمكن أن يتغير عندما يتم طرح إيكو للتداول.(أ ف ب)