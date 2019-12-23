3300 عملة ذهبية في انتظار 200 فائز بسحوبات «دبي مدينة الذهب»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: سامي مسالمة

كشفت مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، بالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، عن العملات الذهبية الخاصة بالحملة الترويجية للذهب والمجوهرات «دبي مدينة الذهب»، وذلك احتفالاً ب25 عاماً من التميز في دبي، والتي سيتاح منها 3300 عملة مخصصة للسحوبات وستكون من نصيب 200 فائز، في حين ستخصص حوالي 10 آلاف عملة أخرى للبيع في متاجر الذهب بالإمارة، كما أعلنت المجموعة أيضاً عن حملتها الخاصة لمهرجان دبي للتسوق 2020، التي تنطلق بتاريخ 26 ديسمبر 2019 وتستمر حتى 1 فبراير 2020، بمشاركة أكثر من 200 تاجر تجزئة يمثلون 500 متجر، وستقدم جوائز تصل إلى 4 ملايين درهم، في حين من المتوقع أن تشهد المبيعات نمواً بنسبة 25% مقارنة مع نسخة العام الماضي، وذلك بحسب توحيد عبد الله رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات.

وقد تم الإعلان عن العروض الترويجية للحملة خلال مؤتمر صحفي عُقد في متحف الاتحاد أمس بدبي، وخلال الاحتفالات بمرور 25 عاماً على إطلاق مهرجان دبي للتسوق، سيحصل المتسوقون عند شراء المجوهرات على فرصة لربح 75 عملة ذهبية خاصة يوميًا، ومع كل عملية شراء للمجوهرات بقيمة 500 درهم من أي من منافذ المجوهرات المشاركة، سيحصل العملاء على قسيمة سحب واحدة تمكنهم من الفوز بجوائز تصل إلى 3000 عملة ذهبية زنة 8 جرامات خلال السحب، وسيكون هناك 5 فائزين في السحوبات اليومية من 26 ديسمبر 2019 إلى 1 فبراير 2020؛ ويحصل الفائز الأول على 25 عملة ذهبية، والثاني على 20، والثالث 15، والرابع 10عملات ذهبية، والفائز الخامس سيحصل على 5 عملات ذهبية. أيضا، يمكن للمتسوقين الفوز أكثر كل يوم سبت، ابتداء من 4 يناير، حيث يمكن لثلاثة فائزين إضافيين الفوز بخمس عملات معدنية لكل منهم. ويمكن للعملاء مضاعفة فرصهم في الربح بشراء مجوهرات من الألماس واللؤلؤ بقيمة 500 درهم أو شراء عملات «دبي مدينة الذهب» التذكارية.

وقال توحيد عبد الله، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات: «إنها سنة خاصة للغاية حيث نحتفل بالذكرى السنوية ال25 للمهرجان، ولنجعل هذه المناسبة السعيدة لا تنسى، سنقوم بالإعلان عن حملتنا الخاصة لمتسوقي المجوهرات والكشف عن العملات الذهبية الخاصة بدبي مدينة الذهب».

وقالت ليلى سهيل، عضو مجلس إدارة ورئيس قسم التسويق في مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، والمدير التنفيذي لقطاع الشراكات الاستراتيجية لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي ومؤسساتها: يُعد مهرجان دبي للتسوق الحدث الأكثر شعبية لدى محبي التسوق من جميع أنحاء العالم. ويعتمد المهرجان على ثلاثة أركان - التسوق والترفيه والربح. أعلن مهرجان دبي للتسوق ومجموعة دبي للذهب والمجوهرات مرة أخرى عن حملة ترويجية مبتكرة لتعزيز مبيعات الذهب والمجوهرات وتعزيز مكانة دبي كمركز إقليمي للتسوق في المجوهرات. وتم توزيع أكثر من 900 كيلو جرام من الذهب منذ انطلاق الحملة قبل 25 عاماً. وقال شهباز خان، المدير العام ل«فيزا» في الإمارات: يسعدنا أن نتشارك مع مجموعة دبي للذهب والمجوهرات لتقديم هذه الفرصة المجزية لحاملي بطاقاتنا.



3 % نمواً في مبيعات الذهب 2019

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توقع توحيد عبد الله أن يسجل العام الجاري 2019 نمواً في مبيعات الذهب بنسبة 3% مقارنة بالعام الماضي 2018، لافتا إلى ان النصف الأول من العام الجاري شهد تسجيل أداء جيد، مشيرا إلى أن أسعار الذهب على المستوى العالمي من المتوقع أن ترتفع ليصبح سعر الاوقية ما بين 14560 إلى 1700 دولار، لافتا أن التحفيزات الحكومية المختلفة التي طرحت في السوق كان لها أثر إيجابي على التجار.



انتهاء تطوير سوق الذهب في الربع الأول 2020



تقوم «إثراء دبي»، شركة التطوير العقاري حالياً بتوسعة سوق الذهب في دبي كجزء من «مشروع إثراء ديرة»، أحد أكبر المشاريع في محفظة الشركة، ومن المتوقع أن تنتهي أعمال تطوير توسعة سوق الذهب في الربع الأول من العام المقبل، التي ستغطي 1181025 قدمًا مربعة وتضم 295 متجرًا و250 مكتبًا و460 مسكنًا وهي معروضة للتطوير والإيجار، على أن يتمّ تسليم الدفعة الأولى منها في النصف الثاني من العام 2020. وقد أعلنت «إثراء دبي»، عن مشاركتها مع مجموعة دبي للذهب والمجوهرات في رعاية مهرجان دبي للتسوق 2020، وبمناسبة ذكرى مرور 25 عاماً على انطلاق المهرجان، تحتفل «مجموعة دبي للذهب والمجوهرات» و«إثراء دبي» بإطلاق 3 آلاف قطعة نقدية ذهبية بنسخة خاصة، حيث سيجرى السحب عليها يومياً في سوق الذهب في ديرة.

وقال عصام كلداري، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لإثراء دبي: متحمّسون للمشاركة في المهرجان والاحتفال بذكرى مرور 25 عاماً على انطلاقه. تتميّز دبي بتاريخ غنيّ بتجارة الذهب.