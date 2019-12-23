«نيويورك ميلون» يفتتح مكتباً له في «أبوظبي العالمي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ابوظبي: ”الخليج 365”

أعلن بنك «نيويورك ميلون» عن افتتاح مكتب تمثيلي في سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي للمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية، حيث سيوفر المكتب التمثيلي الدعم للعملاء الحاليين والمحتملين في المنطقة والذين يسعون للوصول إلى قدرات البنك العالمية.

الجدير بالذكر أن بنك نيويورك ميلون موجود في أبو ظبي منذ عام 1998، ويدير أعماله في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا منذ أكثر من 100 عام. وافتتح البنك أول مكتب تمثيلي له في لبنان عام 1963، وحصل على ترخيص في عام 2008 من قبل سلطة دبي للخدمات المالية لافتتاح مكتب له في مركز دبي المالي العالمي.

وقال هاني قبلاوي، رئيس مجلس الإدارة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا والرئيس التنفيذي لخدمات إدارة الأصول العالمية: «نتمتع بحضور قوي في المنطقة يمتد لأكثر من 100 عام، ويأتي افتتاح مكتبنا في سوق أبوظبي العالمي في وقت مهم من تاريخنا في المنطقة، وأكثر من عقدين في أبوظبي، حيث ينصب تركيزنا على ترسيخ علاقاتنا مع المستثمرين من مؤسسات الشرق الأوسط، وتعزيز حضورنا والسعي نحو الابتكار واستنباط حلول رائدة بشكل أكبر في المنطقة».

بدوره، قال ريتشارد تينج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي: «يسعدنا الترحيب ببنك نيويورك ميلون في عائلتنا واختياره سوق أبوظبي العالمي لتأسيس مكتب تمثيلي له. وباعتبارنا مركزاً مالياً دولياً وجهة تنظيمية، نتطلع إلى العمل عن كثب مع بنك نيويورك ميلون والمؤسسات المتشابهة في التفكير لتعزيز بيئتنا المنفتحة والنابضة بالحياة، والتي من شأنها ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً مالياً عالمياً رائداً ووجهة استثمارية».

وسيتولى أنتوني حابيس مسؤولية الممثل الرئيسي لمكتب بنك نيويورك ميلون الجديد في سوق أبوظبي العالمي، كما يتولى قسم إدارة العملاء في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والرئيس الإقليمي للبنك في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وقد انضم حابيس إلى البنك في عام 2018 قادماً من «أر إف كابيتال ترست»، ويتمتع بخبرة تزيد على 20 عاماً من العمل في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، تتضمن ست سنوات في مجموعة «سيتي»، حيث شغل عدداً من المناصب العليا كمدير تنفيذي في مجموعة العملاء المؤسسيين.

ويعمل بنك نيويورك ميلون مع مجموعة واسعة من صناديق الثروة السيادية والمؤسسات المالية والحكومات وغيرهم من العملاء في جميع أنحاء المنطقة، حيث يوفر خدمات إدارة الأصول والخدمات التكميلية وائتمان الشركات وخدمات الخزينة.

بنك نيويورك ميلون هو شركة استثمارات عالمية مكرسة لمساعدة عملائها على إدارة وخدمة أصولهم المالية طوال دورة حياة الاستثمار. ويقدم البنك الخدمات المالية للمؤسسات والشركات أو المستثمرين الأفراد، حيث يقدم خدمات الاستثمار وإدارة الاستثمار المستنير في 35 دولة. كما أنه في 30 يونيو 2019، وصلت أصول البنك الخاضعة للوصاية و /‏ أو الإدارة إلى 35.5 تريليون دولار، و1.8 تريليون دولار من الأصول الخاضعة للإدارة.