«وول سـتريت» علـى أعتـاب أفضـل ديسـمبر أداءً فـي 9 سـنوات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: بنيمين زرزور

بعد أربعة أسابيع من الأداء الفائق ووسط أجواء تفاؤل مدعومة بالتطورات الجيوسياسية والتقارير الاقتصادية، ينتظر استمرار موجة التداولات النشطة في «وول ستريت» هذا الأسبوع المكون من أربعة أيام تداول مع حلول عيد الميلاد.

فبعد أن أضافت المؤشرات الثلاثة مكاسب جديدة الأسبوع الماضي تجاوزت وسطياً 1.5%، لا تزال تفاعلات الاتفاق بين بكين وواشنطن تمنح قوى السوق الكثير من الجرأة على اقتحام الأصول عالية المخاطر وسط مكاسب متتالية ومشجعة على المديين القريب والمتوسط.

هدأت حدة التوترات الناتجة عن النزاعات التجارية وكشفت بعض التقارير الاقتصادية عن انتعاش واضح خاصة في القطاعات الصناعية في كل من الصين والولايات المتحدة. في نفس الوقت اختفت مؤشرات الركود في أداء سوق السندات مع انتعاش معدلات العائد، ما نقل موقف الاحتياطي الفدرالي من خانة التدخل بخفض أسعار الفائدة إلى خانة الحياد والتربص.

وتجاوز السوق مخاطر تأثير عزل الرئيس ترامب بعد أن صوتت أغلبية مجلس النواب على إدانته، ومرت زوبعة الإدانة دون تأثير في الأسواق المالية. وهكذا تستعد الأسهم لتسجيل أفضل أداء شهري لشهر ديسمبر /كانون الأول خلال تسع سنوات، وأفضل فصل رابع من فصول السنة منذ عام 2013. وقد بلغت مكاسب مؤشر «إس أند بي 500» منذ بداية العام حتى نهاية الأسبوع الماضي 28.5%.

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وقالت أليسا ليفين الاستشاري الاستراتيجي الأول لدى شركة «بنك نيويورك ميلون» لإدارة الاستثمارات: «تبددت الكثير من ضغوط البيع لأن الخاسرين قلة.وتتحسن بيئة الثقة تدريجياً بعد الأداء المتميز الذي شهدته الأسابيع القليلة الماضية. لقد بلغ السوق حداً أقصى وأخشى أننا نستبق تحصيل بعض عائدات العام المقبل منذ الآن».

وتثير توقعات المحللين من جديد مخاوف من انتكاسة الأسهم خلال الربع الأول من عام 2020 حيث ينشغل الناس في الانتخابات الرئاسية التمهيدية بدءاً من الأسبوع المقبل في نيوهامبشاير وانتهاء بيوم الثلاثاء السوبر في الثالث من مارس.

وقد وضع المرشحون عن الحزب الديمقراطي خططهم الاقتصادية وأعدوا بياناتهم الانتخابية المعادية لأسواق المال والتي أعلنوا فيها صراحة أنهم سيزيدون ضريبة الشركات. ومعلوم أن رفع ضريبة الشركات بنسبة 1% يعني خفض مكاسب مؤشر «إس أند بي 500» بنفس النسبة.

ويجمع المحللون على حتمية التصحيح في أسواق الأسهم العام المقبل لكنهم يختلفون حول موعده. ويعتبر هؤلاء أن اتفاقية التجارة وانتعاش القطاع الصناعي قد يؤجل التصحيح ثلاثة إلى أربعة أشهر. ويستند هؤلاء إلى حقيقة أن موجة بيع سندات الخزانة بقيمة 60 مليار دولار سوف تستمر حتى نهاية إبريل/نيسان.

ولن تتوفر خلال هذا الأسبوع القصير الكثير من البيانات الاقتصادية. فهناك تقرير مبيعات البيوت الذي يصدر اليوم، وتقرير السلع المعمرة غداً الثلاثاء، علماً أن السوق يفتح في الجولة الصباحية ويغلق في المسائية عشية الميلاد، ثم تستأنف التداولات يومي الخميس والجمعة.