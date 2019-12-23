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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - 514 مليون درهم قيمة إنتاج صناعة الأنابيب في رأس الخيمة
تاريخ النشر: 23/12/2019
بلغ حجم إنتاج صناعة الأنابيب المعدنية في رأس الخيمة ما قيمته 514 مليون درهم. وشكلت القيمة المضافة التي تولدها هذه الصناعة نسبة قياسية مقارنة بالصناعات التحويلية وصلت إلى 44% من حجم إنتاجها الكلي وبواقع 227 مليون درهم، بحسب البيانات المالية للشركات العاملة في هذه الصناعة.
وأكدت رجاء محمد بن جمعة، رئيسة قسم الدراسات الاقتصادية بغرفة رأس الخيمة أن اقتصاد الإمارة يمضي قدماً بقوة وثبات متناغماً مع أهداف التنمية المستدامة، من خلال اعتماده على القطاع الصناعي كقاطرة للنمو الاقتصادي المتواصل والمستدام، متبنياً بذلك نهج الاقتصادات الناشئة في تصدر هذا القطاع الحيوي للمشهد الاقتصادي، من خلال ما يخلقه من قدرات تنافسية، وممكنات تؤهله للدخول في الحقبة الجديدة من الثورة الصناعية الرابعة.
وقال عاصم بني فارس، باحث اقتصادي أول بغرفة رأس الخيمة إن حجم رؤوس الأموال المستثمرة في صناعة الأنابيب المعدنية بلغ 298 مليون درهم حتى عام 2018.(وام)
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