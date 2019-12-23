شكرا لقرائتكم خبر عن شهادات الأيزو والأنظمة الإدارية في الجودة: والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - 1. الأيزو 9001: 2015 لنظام إدارة الجودة

2. الأيزو 10002: 2014 لإدارة شكاوى المتعاملين

3. الأيزو 14001: 2015 لنظام إدارة البيئة

4. الأيزو 17020: 2012 لفحص معدات الرفع

5. الأيزو 20000-1: 2011 لأنظمة إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات

6. الأيزو 27001: 2013 لنظم إدارة أمن المعلومات

7. الأيزو 28000: 2007 لنظم إدارة الأمن الإقليمي

8. الأيزو 39001: 2012 لنظم إدارة السلامة المرورية على الطرق

9. الأيزو 18295-1: 2017 لإدارة مراكز الاتصال

10. الأيزو 29990: 2010 لتوفير خدمات التعليم الإلكتروني والتدريب المهني

11.الأيزو 10001: 2007 لإدارة ميثاق المتعاملين

12. شهادة اعتماد OHSAS 18001: 2007 لنظام إدارة الصحة والسلامة المهنية

13. شهادة المنظمة الدولية للمعايير - «لمنظمات الإرشاد البحري»

14. شهادة هاسب «HACCP» - تحليل المخاطر وتحديد النقاط الحرجة - هو نظام وقائي يعنى بسلامة الغذاء.

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