«دبي لإدارة الأصول» تواصل الاستثمار في مجمعاتها السكنيـة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «دبي لإدارة الأصول» التابعة ل«دبي القابضة» أمس، عن اكتمال عدد من مبادرات التحسين والتطوير وحفظ الطاقة في مختلف مرافقها ومنشآتها ومجمّعاتها السكنية.

وفي إطار برنامجها الاستثماري المتواصل، أعلنت دبي لإدارة الأصول عن إضافة ثلاثة أحواض جديدة لمجمعاتها السكنية في مردف «غروب»، و«رمرام»، و«دبي لاند».

ومن المنشآت الجديدة التي أنجزتها في هذا العام، ساحة الفعاليات في «ليان»، ومنصة فعاليات خارجية في «رمرام» تتميز بموقع ألعاب رياضية خارجية، ومساحة للشواء والنزهات، وطاولات لعب شطرنج، وطاولة للعبة كرة القدم، وتنس الطاولة.

وفي «بوابة الخيل» التي تحتضن أكثر من 50 ألف ساكن، أضيفت مساحة فعاليات جديدة للمقيمين من جميع الأعمار تشمل مساراً للمشي، ومنطقة للعب الأطفال، وقسماً مخصصاً لتنس الطاولة، وغيرها من الألعاب، في حين شهد مجمع «شروق» السكني إطلاق مسار للجري مضاء بلوحات الطاقة الشمسية.