«مازدا» تخطط لنقـــل إنتــاج «سي إكس -3» لليابان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعتزم شركة مازدا موتور اليابانية نقل بعض عمليات إنتاج السيارات المخصصة للسوق الأسترالية من تايلاند إلى اليابان، مشيرةً إلى التأثير الضار لقوة العملة التايلاندية (بات)، وفقًا لصحيفة نيكاي اليابانية.

وأوردت الصحيفة، دون ذكر مصدرها، أنه سيتم نقل خط تجميع السيارات من طراز «سي إكس-3» الرياضية متعددة الاستخدامات إلى مصنع ياماجوتشي في جنوب غرب اليابان.

وتصنع مازدا حوالي 135 ألف سيارة سنوياً في تايلاند، وفقاً لوكالة أنباء بلومبيرج الأمريكية. وارتفع ال«بات» بأكثر من 8% مقابل الدولار خلال العام الماضي، ما أضر باقتصاد تايلاند الموجه نحو التصدير. (د ب أ)