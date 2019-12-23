شكرا لقرائتكم خبر عن «مازدا» تخطط لنقـــل إنتــاج «سي إكس -3» لليابان والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعتزم شركة مازدا موتور اليابانية نقل بعض عمليات إنتاج السيارات المخصصة للسوق الأسترالية من تايلاند إلى اليابان، مشيرةً إلى التأثير الضار لقوة العملة التايلاندية (بات)، وفقًا لصحيفة نيكاي اليابانية.
وأوردت الصحيفة، دون ذكر مصدرها، أنه سيتم نقل خط تجميع السيارات من طراز «سي إكس-3» الرياضية متعددة الاستخدامات إلى مصنع ياماجوتشي في جنوب غرب اليابان.
وتصنع مازدا حوالي 135 ألف سيارة سنوياً في تايلاند، وفقاً لوكالة أنباء بلومبيرج الأمريكية. وارتفع ال«بات» بأكثر من 8% مقابل الدولار خلال العام الماضي، ما أضر باقتصاد تايلاند الموجه نحو التصدير. (د ب أ)
كانت هذه تفاصيل خبر «مازدا» تخطط لنقـــل إنتــاج «سي إكس -3» لليابان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.