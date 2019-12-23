متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * أعلنت مجموعة «جي إف إتش المالية» عن تأجيل اجتماع الجمعية العمومية العادية التي كان من المقرر عقدها أمس، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني، مشيرة إلى أنه سيتم عقد الاجتماع الثاني للجمعية 29 ديسمبر الجاري.

* أفادت شركة «أدنوك للتوزيع»، بأن مجلس إدارتها سيصدر قراراً بتعيين أحمد سليمان الشامسي رئيساً تنفيذياً بالإنابة للشركة، خلال اجتماعه غداً، وأشارت، إلى أن الرئيس التنفيذي الجديد سيتولى مهامه اعتباراً من 5 يناير 2020، مضيفة أن الشامسي سيحل محل «سعيد مبارك الراشيدي» الذي انتقل لتولي منصب جديد لدى مجموعة «أدنوك».

* كشفت شركة «المستثمر الوطني»، أن جمعيتها العمومية ستناقش تخفيض رأس مالها بقيمة 200 مليون درهم (1 درهم لكل سهم) ويتم إعادتها إلى المساهمين، وذلك خلال اجتماعها يوم 21 يناير 2020، وأوضحت الشركة، أن مجلس إدارتها قرر الشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية لعملية تخفيض رأس المال من 577.5 مليون درهم إلى 377.5 مليون درهم موزعة على 377.5 مليون سهم في 4 فبراير 2020 بشرط الحصول على موافقة السلطات المختصة وبعد انتهاء فترة اعتراض الدائنين والحصول على موافقة المساهمين خلال الجمعية العمومية في 21 يناير 2020.