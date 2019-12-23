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* أعلنت شركة الاتحاد للشحن؛ ذراع الشحن والخدمات اللوجستية التابعة لمجموعة «الاتحاد للطيران»، عن حصولها على شهادة برنامج مركز التميز للخدمات اللوجستية للبضائع الطازجة التابع للاتحاد الدولي للنقل الجوي في أبوظبي.
* وقعت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، مذكرة تفاهم مع وكالة ضمان ائتمان الصادرات العمانية «كريدت عمان»، لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الإمارات وسلطنة عمان.
* أعلنت «ماجد الفطيم»، عن افتتاح أول متاجر كارفور في أوغندا في مركز أويسيز التجاري.
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