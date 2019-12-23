متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * ينظم مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، محاضرة بعنوان «من إكسبو 2019 بكين إلى إكسبو 2020 دبي»، يقدمها تشو جيان بينغ، المدير العام التنفيذي لمكتب التنسيق لمعرض بكين الدولي للبستنة، جمهورية الصين الشعبية، اليوم بمقر المركز في أبوظبي.

* أعلنت شركة الاتحاد للشحن؛ ذراع الشحن والخدمات اللوجستية التابعة لمجموعة «الاتحاد للطيران»، عن حصولها على شهادة برنامج مركز التميز للخدمات اللوجستية للبضائع الطازجة التابع للاتحاد الدولي للنقل الجوي في أبوظبي.

* وقعت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، مذكرة تفاهم مع وكالة ضمان ائتمان الصادرات العمانية «كريدت عمان»، لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الإمارات وسلطنة عمان.

* أعلنت «ماجد الفطيم»، عن افتتاح أول متاجر كارفور في أوغندا في مركز أويسيز التجاري.