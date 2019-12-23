«روّاد» تختتم نسخة «دبلوم إدارة وتشغيل المطاعم»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

اختتمت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية (روّاد) النسخة السادسة من «دبلوم إدارة وتشغيل المطاعم»، بمشاركة 12 مواطناً ومواطنة من أصحاب المشاريع القائمة وأصحاب الأفكار في قطاع الضيافة، حيث استمرت فعالياته من الثامن وحتى التاسع عشر من ديسمبر الجاري.

تعرّف المشاركون إلى التخطيط المالي والتجاري للمطعم، وكيفية التخطيط المسبق وتصميم المطبخ والمطعم وتجهيزهما بالمعدات اللازمة، ومعايير الصحة والسلامة، وكيفية اختيار اسم المطعم والتسويق له، وتسجيل المطعم ضمن أدلة المطاعم الشهيرة، إلى جانب تخطيط قائمة الطعام، واختيار الموردين والموظفين وتدريبهم، إضافة إلى فنون الطهي والتسويق والتصوير وغيرها من الموضوعات المختلفة في عالم إدارة المطاعم.

وقال حمد المحمود، مدير مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد»: «يعتمد دبلوم إدارة وتشغيل المطاعم على خبرات المؤسسات الرائدة في هذا المجال، وذلك من خلال التدريب الميداني التفاعلي للمشاركين في أحد المطاعم، للتعرف بشكل فعلي إلى النظافة وسلامة الغذاء والتحضير، وكيفية التعامل مع المكونات وعملية الطهي وكفاءة الإدارة التنظيمية الداخلية، وأيضاً إدارة النواحي المالية والإدارية مع التركيز على خدمة العملاء».

ولفت المحمود إلى أن منهجية الدبلوم تعتمد على عرض الموضوعات في الإطار النظري لمراحل المشروعات في مجال الضيافة ومشروعات تطبيقية للمحاكاة والإدارة في المجال ذاته، إلى جانب الجولات الميدانية للمنشآت الفندقية والمطاعم من الدرجة الأولى، للتعرّف إلى أفضل الممارسات والتجارب في قطاع الضيافة.

وأشار حمد المحمود إلى أن المؤسسة وبتوجيهات من سلطان عبدالله بن هدة السويدي، رئيس مجلس الإدارة، تحرص على التدريب والتأهيل المبني على أسس علمية لتمكين أصحاب المشاريع ورواد الأعمال من الانطلاق بمشاريعهم من البداية بشكل منظم ودقيق، وبدون تعريضهم لأية صعوبات قد تحول دون استمراريتهم، من خلال التركيز على اغتنام الفرص وتطوير المشاريع، حيث إن التدريب يُعد النشاط المكمل والفاعل في عملية تطوير أنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والحفاظ عليها.