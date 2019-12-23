شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر «المشغل الاقتصادي» مارس المقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستعد إمارة دبي لاستضافة المؤتمر العالمي الخامس لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد 2020، والذي تنظمه جمارك دبي بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية والهيئة الاتحادية للجمارك في الفترة من 10 إلى 12 مارس 2020. ويؤكّد الحدث المرتقب الذي سيتم تنظيمه لأول مرة في المنطقة، مكانة إمارة دبي الرائدة وحضورها القوي على خريطة التجارة العالمية بفضل ما تتمتع به من مقومات تنافسية وبيئة تجارية واستثمارية آمنة ومنظومة جمركية مبتكرة تجعلها من أكبر المراكز التجارية في المنطقة.
وأوضح أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي أن المؤتمر العالمي الخامس لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد 2020 يستقطب اهتماماً دولياً لافتاً استكمالاً للزخم الكبير الذي حققته الدورات السابقة في مجال تعزيز جسور التواصل الفعال بين المجتمع الجمركي، وتحديد السبل المثلى لتعزيز قدرة الإجراءات الجمركية العالمية وتيسير التجارة المشروعة وحركة المسافرين عبر الحدود، في سبيل مواكبة المتغيرات المتسارعة التي يفرضها القرن الحادي والعشرون. ويكتسب المؤتمر أهميّة بالغة خاصةً أنه يترجم جهود دولة الإمارات الحثيثة في ترسيخ التعاون الدولي.
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