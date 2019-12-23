الزراعة تحذر من انخفاض درجة الحرارة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

دعت وزارة الزراعة والري، المزارعين في اليمن إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع الحالة الجوية السائدة جراء انخفاض درجة الحرارة.

وأوصت نشرة صادرة عن الادارة العامة للري الزراعي بقطاع الري واستصلاح الأراضي الزراعية المزارعين بعدد من الارشادات والممارسات الزراعية السليمة للحد من أضرار موجة البرد الشديد “الصقيع”.

ودعت إلى ري المزروعات بشكل خفيف للتقليل من آثار انخفاض درجة الحرارة في المناطق الجبلية مع استمرار برامج الري بالمناطق الساحلية مع تغطية البيوت المحمية في فترة الصباح الباكر بإحكام للحفاظ على الدفء وعدم حرق الاطارات لما يسببه من أضرار بيئية مع حرق الأعشاب الجافة لتدفئة المزروعات.

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وحثت مربي الأغنام والماشية العمل على حماية المواليد من انخفاض درجات الحرارة والتيارات الهوائية مع تعريض الماشية والأغنام للشمس أثناء فترة النهار وتقليل الرطوبة داخل الحضائر .. داعية مربي الدواجن تفقد عنابر الدواجن وتدفئتها لحمايتها من الأمراض خصوصا أمراض الجهاز التنفسي .

وطالبت وزارة الزراعة والري مربي النحل لتغطية خلايا النحل خلال فترات انخفاض درجات الحرارة مع تعريضها للشمس أثناء النهار والاهتمام بالتغذية السكرية المركزة للنحل.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع استمرار الطقس البارد والجاف على معظم المرتفعات الجبلية والصحراوية وبعض أجزاء من الهضاب الصحراوية من احتمال تكون الصقيع على أجزاء من المرتفعات الجبلية لمحافظات عمران، ذمار، صنعاء، البيضاء والضالع .