شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى يتصدر التدفقات الاستثمارية لمصر بـ 2.5 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبقى الاتحاد الأوروبي في صدارة قائمة أكبر مصدر لتدفق الاستثمارات بالداخل خلال الربع الرابع من العام المالي 2018/2019، وفقا لبيانات رسمية، حيث بلغ إجمالي حجم استثمارات الاتحاد الأوروبي خلال تلك الفترة نحو 2.5 مليار دولار، بنسبة 73.5% من إجمالي التدفقات الاستثمارية خلال الربع الرابع من العام المالي، مقابل نحو 1.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له 2017/2018، بنسبة مئوية تصل إلى 62.1% من إجمالي استثمارات الربع.

وذكر تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن التدفقات الاستثمارية الواردة من الدول العربية بلغت نحو 400 مليون دولار بنسبة مئوية بلغت 11.8% من إجمالي تدفقات الربع الرابع، مقابل 200 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، بنسبة مئوية بلغت نحو 11.8% من إجمالي استثمارات الربع.



الاتحاد الأوروبي

وأظهر التقرير، تقلص استثمارات الولايات المتحدة الأمريكية لصالح الاتحاد الأوروبي، حيث سجلت تدفقات الولايات المتحدة الأمريكية خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي نحو 300 مليون دولار، بنسبة تصل إلى 8.8% من إجمالي تدفقات المرحلة، بينما كانت التدفقات الاستثمارية خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له 2017/2018 نحو 600 مليون دولار، بنسبة مئوية بلغت 20.7% من إجمالي التدفقات الاستثمارية للمرحلة.

وأخيرا جاءت تدفقات الاستثمار الواردة من دول العالم الأخرى، وسجلت نحو 200 مليون دولار، خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي، بنسبة مئوية بلغت نحو 5.9% من إجمالي التدفقات الاستثمارية للمرحلة، بينما سجلت 300 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، بنسبة مئوية 10.3% من إجمالي استثمارات المرحلة.