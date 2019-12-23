شكرا لقرائتكم خبر عن 236 مليار جنيه زيادة بالإنفاق الحكومى على التعليم والصحة فى 6 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد التقرير الإحصائي الوطني لمتابعة أهداف التنمية المستدامة 2030، تطور الإنفاق الحكومي على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية من إجمالي الإنفاق الحكومي، وذلك في الفترة من 2012/2013 إلى 2017/2018.

وتناول التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور الانفاق الحكومي على هذه الأهداف وفقا لـ5 بنود، وهي الإنفاق على الصحة، والإنفاق على التعليم، والإنفاق على الحماية الاجتماعية، وإجمالي الانفاق على "الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية"، ثم إجمالي الإنفاق الحكومي.

وبلغ إجمالي الانفاق على الصحة في العام المالي 2012/2013 نحو 27 مليار و413 مليون جنيه، وارتفع في العام المالي 2017/2018 ليصل إلى 54 مليار و922 مليون جنيه، بزيادة بلغت نحو 27 مليار 509 مليون جنيه، وسجل الإنفاق على التعليم في العام المالي 2012/2013 نحو 64 مليار و35 مليون جنيه، مرتفعا إلى 107 مليار و57 مليون جنيه، بزيادة تصل إلى 43 مليار و40 مليون جنيه.

Advertisements

وأصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قبل أسبوع، التقرير الإحصائي الثاني لرصد ومتابعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة 2030، والذي يرصد الوضع الراهن للمؤشرات التي تم قياسها، ويسلط الضوء على الفجوات التي تتعلق ببعض المؤشرات حتى يمكن الحصول عليها بصورة دقيقة وموقوتة وقابلة للمقارنة، والذي أظهر توافر نحو 116 مؤشر من إجمالي 244 مؤشر لأهداف التنمية المستدامة.



الانفاق الحكومي على التعليم والصحة

وسجل الانفاق على الحماية الاجتماعية في العام المالي 2012/2013 نحو 135 مليار و68 مليون جنيه، وارتفع في العام المالي 2017/2018 ليصل إلى 300 مليار و580 مليون جنيه، بزيادة تصل إلى 165 مليار و512 مليون جنيه، أما بالنسبة إلى إجمالي الإنفاق على "الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية فقد ارتفع من 226 مليار و516 مليون جنيه إلى 462 مليار و577 مليون جنيه، بزيادة تصل إلى 236 مليار و61 مليون جنيه.

وارتفع إجمالي الإنفاق الحكومي من 533 مليار و785 مليون جنيه خلال العام المالي 2012/2013، ليصل إلى تريليون و207 مليار جنيه العام المالي 2017/2018.