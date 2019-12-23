شكرا لقرائتكم خبر عن بلتون: هذه هى أسهم البنوك المستفيدة من قرار البنك المركزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى بنك الاستثمار بلتون، أن قرار البنك المركزى رفع نسبة تغطية خدمة الدين لإقراض المستهلكين، له تأثيرات إيجابية على نمو محفظة الإقراض لدى البنوك المحلية التى لديها قاعدة قوية من عملاء التجزئة.

وحدد بلتون، فى تقرير بحثى، أبرز البنوك المستفيدين من قرار رفع نسبة تغطية خدمة الدين، وهى بنوك التجارى الدولى وقطر الوطنى الأهلى وكريدى أجريكول وأبو ظبى الإسلامى – مصر، فضلاً عن شركات التمويل الاستهلاكى مثل جى بى كابيتال والمجموعة المالية هيرميس وسى آى كابيتال.

وتوقع بلتون، نمو ربحية البنوك إثر ارتفاع معدلات توظيف القروض والمساهمة الأكبر للدخل من العمولات وارتفاع آجال الأصول، غير أنه حذر من تأثر جودة الأصول سلباً بارتفاع أعباء الديون وخاصة فى حال إظهار مستويات الدخل نمواً محدوداً.

ورفع البنك المركزى المصرى نسبة تغطية خدمة الدين لإقراض المستهلكين (قروض شخصية و قروض السيارات) من 35% إلى 50% فى محاولة من البنك لتعزيز مستويات الاستهلاك.



وحدد بلتون، توصياته لعدد من أسهم البنوك المقيدة بالبورصة المصرية وهى وحدد بلتون، توصياته لعدد من أسهم البنوك المقيدة بالبورصة المصرية وهى

البنك التجارى الدولى، السعر الحالي: 81.61 جنيه، القيمة العادلة: 80.49، التوصية: احتفاظ

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بنك قطر الوطنى الأهلى المصرى، السعر الحالى 46.03، القيمة العادلة: 55.02 جنيه، التوصية: شراء

كريدى أجريكول - مصر، السعر الحالي: 43.49 جنيه، القيمة العادلة: 58.85 جنيه، التوصية: شراء

مصرف أبو ظبى الإسلامى، السعر الحالي: 12.47 جنيه، القيمة العادلة: 15.46 جنيه، التوصية: شراء

المجموعة المالية هيرميس، السعر الحالي: 16.95 جنيه، القيمة العادلة: 23.60 جنيه، التوصية: شراء

سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، السعر الحالي: 4.38 جنيه، القيمة العادلة: 7.90 جنيه، التوصية: شراء