الاقتصاد

سوق المال السعودية تعلق وحدات صندوق إتش إس بى سى عن التداول

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن سوق المال تعلق وحدات صندوق إتش إس بى سى عن التداول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، عن تعليق تداول وحدات صندوق إتش إس بى سى السعودى أم إس سى آى تداول 30 السعودى المتداول، يوم الأحد، بناءً على طلب مدير الصندوق لغرض تنفيذ عملية إعادة توازن سلة الصندوق إلى مكونات المؤشر الجديد، وسوف يعاد تداول وحدات الصندوق غداً الاثنين.

 

وفى سياق متصل أعلنت شركة إتش إس بى سى العربية السعودية، عن تعليق اشتراك واسترداد وحدات صندوق إتش إس بى سى إم إس سى آى تداول 30 السعودى اعتباراً من اليوم، وذلك بسبب عملية تنفيذ إعادة توازن سلة الصندوق لتتماشى مع طبيعة الصندوق الجديدة.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سوق المال السعودية تعلق وحدات صندوق إتش إس بى سى عن التداول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا