شكرا لقرائتكم خبر عن سوق المال السعودية تعلق وحدات صندوق إتش إس بى سى عن التداول والان مع تفاصيل الخبر
وفى سياق متصل أعلنت شركة إتش إس بى سى العربية السعودية، عن تعليق اشتراك واسترداد وحدات صندوق إتش إس بى سى إم إس سى آى تداول 30 السعودى اعتباراً من اليوم، وذلك بسبب عملية تنفيذ إعادة توازن سلة الصندوق لتتماشى مع طبيعة الصندوق الجديدة.
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