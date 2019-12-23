شكرا لقرائتكم خبر عن سوق المال السعودية تعلق وحدات صندوق إتش إس بى سى عن التداول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، عن تعليق تداول وحدات صندوق إتش إس بى سى السعودى أم إس سى آى تداول 30 السعودى المتداول، يوم الأحد، بناءً على طلب مدير الصندوق لغرض تنفيذ عملية إعادة توازن سلة الصندوق إلى مكونات المؤشر الجديد، وسوف يعاد تداول وحدات الصندوق غداً الاثنين.

وفى سياق متصل أعلنت شركة إتش إس بى سى العربية السعودية، عن تعليق اشتراك واسترداد وحدات صندوق إتش إس بى سى إم إس سى آى تداول 30 السعودى اعتباراً من اليوم، وذلك بسبب عملية تنفيذ إعادة توازن سلة الصندوق لتتماشى مع طبيعة الصندوق الجديدة.