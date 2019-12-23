شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والى أول المهنئين لوزيرة التجارة والصناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بمكتبها مساء اليوم الأحد ، الدكتورة غادة والى الوزيرة السابقة للتضامن الاجتماعى والتي قدمت التهنئة للوزيرة على ثقة القيادة السياسية في شخصها لتولى هذا المنصب، متمنية لها التوفيق في تحقيق انتعاشة لقطاعى الصناعة والتصدير خلال المرحلة المقبلة.

والجدير بالذكر أن نيفين جامع ، وزيرة التجارة والصناعة ، أكدت أن تنمية وتطوير قطاع الصناعة تأتى على رأس أولويات القيادة السياسية وخطة الحكومة خلال المرحلة الحالية خاصة في ظل المبادرة الرئاسية لتشجيع الصناعة الوطنية، مشيرةً الى ان خطة عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة سترتكز على عدد من المحاور الرئيسية ومنها تنفيذ برنامج تعميق التصنيع المحلى للمساهمة في إحلال الواردات بمنتجات محلية الصنع وهو الامر الذي يسهم فى اصلاح العجز في الميزان التجارى لمصر.

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وأشارت الوزيرة ، في أول تصريح لها عقب أدائها اليمين الدستورية ، أن إعادة تشغيل المصانًع المتوقفة والمتعثرة محور رئيسى في خطة عمل الوزارة خاصة في ظل مبادرة البنك المركزى لحل المشاكل التمويلية للمصانع المتعثرة وإعادة تشغيلها مرة أخرى، لافتةً في هذا الإطار الى اهتمام الوزارة بملف المجمعات الصناعية وانشاء 13 مجمع صناعى بإجمالى 4500 مصنع بما يسهم في زيادة إنتاجية القطاع الصناعى وبصفة خاصة المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج، فضلاً عن توفير المزيد من فرص العمل المباشرة.