شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سهم "أرامكو" بنسبة 0.56%..ويستحوذ على 25% من حجم التداول والان مع تفاصيل الخبر
تحول المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.11% رابحاً 9.34 نقطة ليغلق عند مستوى 8300.73 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 2.66% خاسراً 181.31 نقطة ليغلق عند مستوى 6623.74 نقطة.
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 173.5 مليون سهم بقيمة 4 مليارات ريال، وارتفعت أسهم 141 شركة، فيما تراجعت 48 شركة.
وارتفع 17 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.50%، أعقبه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 2.40%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.72%، تلاه قطاع الأدوية بنسبة 1.69%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.27%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.14%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.93%.
وجاء سهم "الفخارية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 10%، ثم أمانة للتأمين نسبة 10%، ثم وفرة بنسبة 9.93%، فيما تصدر سهم "العربى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 2.48% ثم تعليم ريت بنسبة 2.44%، ثم المراكز بنسبة 2.32%.
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