شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة: السعودية والكويت توقعان اتفاقاً الثلاثاء لاستئناف إنتاج المنطقة المقسومة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال مصدران مطلعان لوكالة رويترز إن السعودية والكويت ستوقعان اتفاقا نهائيا يوم الثلاثاء في الكويت لاستئناف إنتاج النفط من حقول المنطقة المقسومة.

وأوقف البلدان إنتاج الحقول المشتركة في المنطقة المقسومة مما خفض الإنتاج 500 ألف برميل يومياً أو ما يعادل 0.5% من إمدادات النفط العالمية، وفقاً للوكالة.

وكان وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزير بن سلمان، قد توقع بداية الشهر الجاري أن يتم استئناف الإنتاج بحقول النفط المشتركة مع الكويت "قريباً جداً".

وكانت هناك توقعات بأن تتفق السعودية والكويت منذ ديسمبر 2016 على استئناف إنتاج الخام من الحقول النفطية المشتركة في المنطقة المحايدة على الحدود بينهما.

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وجرى إغلاق حقل الخفجي في أكتوبر 2014 لأسباب بيئية بينما أغلق حقل الوفرة منذ مايو 2015 لعقبات تشغيلية.

وكان حقل الخفجي ينتج 280-300 ألف برميل يوميا من النفط الخام حتى تم إغلاقه.

وتدير الحقل شركة عمليات الخفجي وهي مشروع مشترك بين نفط الخليج الكويتية وأرامكو لأعمال الخليج وهي إحدى وحدات أرامكو السعودية الحكومية.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لحقل الوفرة نحو 220 ألف برميل يوميا من الخام العربي الثقيل وتديره شيفرون الأمريكية النفطية الكبرى نيابة عن الحكومة السعودية.