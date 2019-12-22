مصادر تكشف عن تحركات خطيرة للمرتزقة لضرب الاقتصاد الوطني

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء



كشفت مصادر اقتصادية عن تورط قيادات سياسية ونافذين في حكومة المرتزقة بتهريب كميات كبيرة من العملة الصعبة المزورة الى اليمن.

وأشارت المصادر في تصريحها لـ” الخليج 365 ” أن اجهزة المخابرات السعودية سهلت عملية نقل مبالغ مالية كبيرة من القاهرة الى محافظتي عدن وتعز عبر قيادات حزبية موالية للسعودية، وبتواطؤ مع نافذين في حكومة المرتزقة، مشيرة الى ان هذه الخطوة تأتي من اجل تسريع الأزمة الاقتصادية الخانقة التي ستعصف باليمن لا سيما بعد استنفاذ الوديعة السعودية المزعومة من قبل حكومة المرتزقة.

ونوهت المصادر، الى أن عدد من القيادات الحزبية تمكنت خلال الايام الماضية من تهريب ما يزيد عن 2 مليون دولار من العملة المزورة في محاولة لتوزيعها على عدد المناطق الواقعة تحت سيطرة تحالف العدوان ومنها الى صنعاء لإغراق اليمن بالعملات الأجنبية المزورة.

وقالت المصادر أن تلك القيادات تسعى الى الدفع بكميات كبيرة من تلك العملات المزورة الى العاصمة صنعاء في محاولة كذلك لضرب الاقتصاد الوطني في صنعاء.