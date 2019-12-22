%50 من دخل المقترض.. البنك المركزي يرفع نسبة القروض الشخصية

كتب: ضياء السقا

أصدر البنك المركزي، الأحد، قرارا برفع نسبة القروض الشخصية لـ50% من الدخل الشهري للمقترض، في حالة الاقتراض من البنوك لأغراض استهلاكية.

وبحسب "صدى البلد"، جاء قرار المركزي لتصبح نسبة الأقساط مساوية لنصف دخل المقترض الشهري، بعد أن كانت نسبتها 35%.

وقال خطاب مرسل من طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري لرؤساء البنوك، إن قروض التجزئة تشمل القروض الشخصية والبطاقات الائتمانية وشراء السيارات للاستخدام الشخصي.

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أما بالنسبة لقروض التمويل العقاري "الإسكان الشخصي"، فنسبتها أصبحت 40% من دخل المقترض بعد أن كانت 35%.

وكان البنك المركزي، قد خفض أسعار الفائدة 1% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، منتصف نوفمبر الماضي، لتصل إلى 12.25% للإيداع، و13.25% للإقراض، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، والرابعة منذ بداية العام.