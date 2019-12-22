%50 من دخل المقترض.. البنك المركزي يرفع نسبة القروض الشخصية

كتب: ضياء السقا
أصدر البنك المركزي، الأحد، قرارا برفع نسبة القروض الشخصية لـ50% من الدخل الشهري للمقترض، في حالة الاقتراض من البنوك لأغراض استهلاكية.
وبحسب "صدى البلد"، جاء قرار المركزي لتصبح نسبة الأقساط مساوية لنصف دخل المقترض الشهري، بعد أن كانت نسبتها 35%.
وقال خطاب مرسل من طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري لرؤساء البنوك، إن قروض التجزئة تشمل القروض الشخصية والبطاقات الائتمانية وشراء السيارات للاستخدام الشخصي.
أما بالنسبة لقروض التمويل العقاري "الإسكان الشخصي"، فنسبتها أصبحت 40% من دخل المقترض بعد أن كانت 35%.
وكان البنك المركزي، قد خفض أسعار الفائدة 1% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، منتصف نوفمبر الماضي، لتصل إلى 12.25% للإيداع، و13.25% للإقراض، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، والرابعة منذ بداية العام.
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