ارتفاع طفيف في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 660 جنيهاً للجرام

ارتفعت أسعار الذهب في سوق الصاغة في مصر جنيهين عن أسعار أمس الجمعة.
وسجل الذهب عيار 21 الأوسع انتشاراً 660 جنيهاً للجرام.
وفيما يلي أسعار الذهب اليوم السبت في مصر:
- عيار 18 سجل 565.75 جنيه للجرام
- عيار 21 سجل 660 جنيهاً للجرام
- عيار 24 سجل 754.25 جنيه للجرام
- الجنيه الذهب 5280 جنيهاً
- أوقية الذهب 1477 دولاراً
وذكرت صحيفة "اليوم السابع" أن تجار الذهب أكدوا أن الأسعار الحالية لن تستمر طويلاً في الوقت الذي تشهد فيه البورصات العالمية ارتفعاً تدريجياً للذهب، حيث ارتقعت أوقية الذهب من 1465 دولاراً للأوقية إلى 1477 دولار.
وأشارت الصحيفة إلى أن أسعار الذهب في مصر قد تتغير على مدار اليوم لأكثر من مرة، في ظل التغيرات العالمية التي يشهدها المعدن النفيس.
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