أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم

شهدت أسعار الذهب اليوم، السبت، 21 – 12 - 2019 في مصر، ارتفاعا في مستهل التعاملات، ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا إلى 663 جنيهًا للجرام بدون مصنعية، ونستعرض فيما يلي أسعار الذهب اليوم في مصر.
وجاءت أسعار الذهب اليوم، السبت 21 – 12 - 2019. على النحو التالي:
-سعر جرام الذهب عيار 24
سجل سعر جرام الذهب عيار 24 لـ 758 جنيها.
-سعر جرام الذهب عيار 21
وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 663 جنيها.
-سعر جرام الذهب عيار 18
وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 658 جنيها.
-سعر الجنيه الذهب
بلغ سعر الجنيه الذهب 5307 جنيهات.
-سعر الذهب بالمصنعية في محلات الصاغة
وجاء سعر الدولار اليوم وأسعار العملات الأجنبية، على النحو التالي:
سعر الدولار الأمريكي: بيع 16.17 جنيه، وشراء 16.07 جنيه.
سعر اليورو: بيع 17.95 جنيه، وشراء 17.83 جنيه.
سعر الجنيه الإسترليني: بيع 21.24 جنيه، وشراء 21.12 جنيه.
سعر الين اليابانى: بيع 14.85 جنيه، وشراء 14.76 جنيه.
سعر الفرنك السويسري: بيع 17.37جنيه، وشراء 16.26 جنيه.
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