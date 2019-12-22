شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 22-12-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 22-12-2019، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وسط انخفاض فى أحجام التداول، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 562 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 702.369 مليار جنيه.

إيقاف تداول 8 شركاتقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 8 شركات، لمدة 10 دقائق خلال جلسة تداول اليوم الأحد، لتجاوزها نسبة 5% ارتفاعاً أو انخفاضاً. إيقاف تداول 8 شركاتقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 8 شركات، لمدة 10 دقائق خلال جلسة تداول اليوم الأحد، لتجاوزها نسبة 5% ارتفاعاً أو انخفاضاً.

وجاءت قائمة الأسهم التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، المتحدة للإسكان والتعمير، اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية.

البورصة تربح 562 مليون جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وسط انخفاض فى أحجام التداول، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 562 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 702.369 مليار جنيه. البورصة تربح 562 مليون جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وسط انخفاض فى أحجام التداول، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 562 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 702.369 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 77 مليون ورقة مالية بقيمة 383.5 مليون جنيه، عبر تنفيذ 13.8 ألف عملية لعدد 168 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 66.96% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 28.44%، والعرب على 4.59% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 44.12% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 55.87%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 32 مليون جنيه، 5.2 مليون جنيه، 370 ألف جنيه، 9.9 مليون جنيه، 5.6 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 53.1 مليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 13892 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 1974 نقطة، وقفز المؤشر مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 16313 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 5182 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 530 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 1395 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 486 نقطة.

Advertisements

وارتفعت أسهم 61 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 55 شركة، ولم تتغير مستويات 52 شركة.

باندا

أعلنت شركة العربية لمنتجات الالبان " آراب ديرى " – باندا، عن موافقة مجلس إدارة الشركة على إبرام عقود بيع مع إعادة التأجير بنظام التأجير التمويلى لكامل أرض وبعض المبانى المكونة لمصنع الشركة الواقع فى القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية مع شركة كوربليس للتأجير التمويلى مصر - كورب ليس وبقيمة إجمالية 422.68 مليون جنيه.

وأوضحت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، أن مجلس الإدارة أقر إبرام 3 عقود مع شركة كوربليس للتأجير التمويلى بقيمة إجمالية للبيع بنحو 175.44 مليون جنيه وبقيمة إجمالية للإيجار بنحو 247.24 مليون جنيه لمدة 7 سنوات.





ايبيكوأعلنت الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو، عن تنفيذ عملية شراء 4.78 مليون سهم بما يعادل 9.77% من أسهم شركة المهن الطبية للأدوية بقيمة إجمالية 210.32 مليون جنيه، بواقع 44 جنيهاً للسهم.

وفى وقت سابق، قالت رئيس شركة إيجى ليس للتأجير التمويلي، المملوكة لبنك التنمية الصناعية، لـ"مباشر"، إن بنك التنمية الصناعية يتفاوض لنقل ملكية إيجى ليس فى أسهم رأسمال شركة المهن الطبية للأدوية إليه بصورة مباشرة.





عز الدخيلةأعلنت شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية، عن قوائمها المالية المستقلة خلال التسعة أشهر الأولى من 2019، وحققت الشركة خسائر بقيمة 462 مليون جنيه خلال الفترة يناير حتى سبتمبر الماضى، مقابل أرباح بقيمة 2.27 مليار جنيه بالفترة المقابلة من العام الماضى.

وبلغت مبيعات شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية خلال الفترة نحو 26.4 مليار جنيه، مقارنة بمبيعات بلغت 28.19 مليار جنيه بالفترة المقارنة من العام السابق.