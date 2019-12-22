شكرا لقرائتكم خبر عن هشام طلعت مصطفى أفضل مطور عقاري.. لماذا؟.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يعد هشام طلعت مصطفى أفضل مطور عقاري في مصر فقط ، ولكنه من بين الأفضل في الوطن العربي، بالنظر إلى انجازاته وحجم المشروعات العملاقة التي قام ببنائها، وقاعدة العملاء العملاقة التي لدى الشركة وتتخطى حاجز 100 ألف عميل، وتطور ومعدل نمو مبيعات المجموعة التي يقودها باقتدار لتصل إلى العالمية التي ينشدها.

وتوج رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بجائزة أفضل مطور عقاري في مصر خلال العامين 2018 و2019 على التوالي، بالنظر لتسارع حجم الانجازات التي يحققها على الأرض في مشاريعه العمرانية المتكاملة التي يطورها، وللتطوير والتحديث المستمر في منظومة الخدمات التي يقدمها لسكان مشروعاته.

تعد مجموعة هشام طلعت مصطفى القابضة أكبر شركات التطوير العقارى الخاصة فى مصر والشرق الأوسط، إذ يعمل بها 16.5 ألف موظف، وبلغت استثماراتها الإجمالية 200 مليار جنيه مصري- 12.6 مليار دولار-، بينما تبلغ أصول المجموعة أكثر من 102 مليار جنيه مصرى – 6.36 مليار دولار-.

وبالنظر إلى عدد السكان في مشروعات هشام طلعت مصطفى، فقد بلغ نحو 400 ألف نسمة في مدينتي، وينتظر ان يصل هذا العدد إلى مليون نسمة بانتهاء تسليم المشروع عام 2035، بينما يقطن في مشروع الرحاب أكثر من 200 الف نسمة.

وسلمت مجموعة هشام طلعت مصطفى أكثر من 100 ألف وحدة سكنية متنوعة لعملائها منذ إطلاقها وحتى الربع الثالث من عام 2019، لتعد بذلك أكبر مجموعة عقارية سلمت وحدات سكنية في الوطن العربي، مما جعل إسم هشام طلعت مصطفى بمثابة أهم علامة تجارية في قطاع العقارات المصري وضمن أهم العلامات التجارية العقارية بالوطن العربي.

وتبلغ مساحة الأراضي المملوكة لمجموعة هشام طلعت مصطفى نحو 53.2 مليون متر مربع، والمساحات المتاحة للتطوير من ضمنها تكفي توسعات المجموعة في قطاع العقارات المصري لمدة 16 عاما.

ولأنه أكبر مطور عقاري في مصر وصاحب الحصة الأكبر من سوق العقارات الخاص، نجح هشام طلعت على مدار سنوات من الجهود المبذولة والمحققة داخل مجموعته فى ترسيخ المفهوم الحقيقى للسوق العقارى وإعادة رسم مساره فى مصر، ليصبح الأكثر إسهاما المؤثر من بين المطورين العقاريين فى الإقتصاد المصرى والحياة الإجتماعية، ليساهم بقوة وتأثير في تراجع معدلات البطالة، نظرا لانعكاس صناعة العقارات فى مصر بالإيجاب على نحو 92 صناعة أخرى مكملة.

ويعمل هشام طلعت مصطفى، أفضل مطور عقاري في مصر وواحد من بين أهم صناع العقارات في الوطن العربي، وفق محاور إستراتيجية متكاملة، حتى أصبحت المجموعة من كبرى شركات القطاع الخاص العاملة فى مصر وربما المنطقة.

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تتضمن هذه المحاور العمل على التطوير والتحديث المتواصل فى مجالات تشغيل الخدمات المتكاملة المقدمة لمئات الآلاف من قاطنى مشروعات المجموعة، بما يتماشى مع أحدث التطبيقات العملية والتقنية فى هذا المجال.

وفي الإطار السابق، بدأت مجموعة هشام طلعت مصطفى في مشروع هام بالعاون مع شركة هواوي الصينية، لتحويل مشروعاتها العمرانية المتكاملة إلى مدن ذكية، ورصدت لهذا الغرض استثمارات تبلغ 500 مليون جنيه.

المحور الثاني في استراتيجية هشام طلعت مصطفى يتمثل في تعزيز الهيكل الإدارى والتنظيمى للمجموعة، من خلال الإستعانة بالكوادر المتميزة لمواكبة التطور المستمر في مجال علوم الإدارة والتقنيات الحديثة.

وينتهج هشام طلعت مصطفى أساليب تمويلية ومالية وتسويقية غير تقليدية لتلبية إحتياجات الشريحة المستهدفة فى المجتمع، سعيا منه لتقديم منتج عقاري يلبي رغبة واحتياجات العملاء ويستطيعون في الوقت نفسه سداد قيمته، وفق أساليب سداد مبتكرة، تراعي إمكانيات العملاء وقدراتهم المادية.

في الوقت ذاته، تعمل مجموعة هشام طلعت مصطفى على تحقيق هدف توسيع مخزون الأراضى المملوكة لها، والبالغ حاليا نحو 53.2 مليون متر، لإقامة مشروعات سكنية وسياحية متكاملة، ليضمن تحقيق إيرادات منتظمة والحفاظ على إستمرار معدلات نمو المجموعة، وقدرتها على تحقيق الارباح للمساهمين، والمساهمة في الوقت نفسه في التنمية العمرانية المنشودة بمصر.