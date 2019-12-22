شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التعاون الدولى تلتقى وزير السياحة والآثار لبحث الملفات الهامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقي مساء اليوم الأحد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة السابقة ووزيرة التعاون الدولي الحالية.

والتقي الوزيران لبحث الملفات الهامة في وزارة السياحة وأطر التعاون المستقبلية بين وزارة السياحة والآثار، ووزارة التعاون الدولي، وهنأته الوزيرة بالمنصب الجديد، متمنية له دوام النجاح والتوفيق، ومعربة عن ثقتها الكاملة في قدرته على استكمال النجاح الذي تحقق في قطاعي السياحة والآثار.

ومن ناحيته هنأ الدكتور خالد العناني، الدكتورة رانيا المشاط متمنيًا لها مزيد من النجاح في منصبها الجديد، ومعربًا عن تقديره للجهود التي بذلتها لتطوير قطاع السياحة خلال توليها منصب وزيرة السياحة، مؤكدا علي عزمه البناء على ما تحقق من نجاحات في هذا القطاع الحيوي، خاصة في ظل استعادة مصر لمكانتها السياحية عالميًا.

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وأشار الدكتور خالد العناني الى أن السياحة والآثار وجهان لعملة واحدة، وأن ما تتميز به مصر بين سائر الدول هي آثارها الفريدة التي ليس لها مثيل، مشيرا الي التعاون المثمر الذي كان بين الوزارتين قبل انضمامهما، مثمنا حرص الدكتوره رانيا المشاط علي زيارتها له في أول يوم لتوليه منصب وزير السياحة والآثار هو ما يعتبر نموذجاً للتعاون المؤسسي المثمر في الدولة.

وأعرب وزير السياحة والآثار على ثقته في نجاح هذه المنظومة الجديدة خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة لقطاعي السياحة والآثار.