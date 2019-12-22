شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية: شطب وتصفية اتحاد العاملين بشركة أبو سمبل وطيبة للتوكيلات والان مع تفاصيل الخبر
ونص القرار، والذى نشر بالجريدة الرسمية، فى عددها رقم 287 الصادر اليوم الأحد، مادته الأولى :"شطب اتحاد العاملين المساهمين لشركة أبو سمبل وطيبة للتوكيلات الملاحية، وتعيين سامى عبد السلام إسماعيل مصفياً قانونياً للاتحاد بأتعاب قدرها 30 ألف جنيه، على أن تكون مدة التصفية 3 سنوات، وذلك بناءً على قرار الجمعية العامة غير العادية للاتحاد المنعقدة بتاريخ 3 سبتمبر لعام 20189 مع التزامه بتطبيق أحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، والقوانين ذات العلاقة وأحكام النظام الأساسى للاتحاد.
ونصف المادة الثانية :"على المصفى إخطار الممثل القانونى للشركة المنشأ بها الاتحاد بالقرار، ونشره فى الوقائع المصرية على نفقة الاتحاد".
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