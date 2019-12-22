شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 22- 12-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأحد 22-12-2019.

إيقاف تداول 8 شركاتقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 8 شركات، لمدة 10 دقائق خلال جلسة تداول اليوم الأحد، لتجاوزها نسبة 5% ارتفاعاً أو انخفاضاً. إيقاف تداول 8 شركاتقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 8 شركات، لمدة 10 دقائق خلال جلسة تداول اليوم الأحد، لتجاوزها نسبة 5% ارتفاعاً أو انخفاضاً.

وجاءت قائمة الأسهم التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، المتحدة للإسكان والتعمير، اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية.





البورصة تربح 562 مليون جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وسط انخفاض فى أحجام التداول، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 562 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 702.369 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 77 مليون ورقة مالية بقيمة 383.5 مليون جنيه، عبر تنفيذ 13.8 ألف عملية لعدد 168 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 66.96% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 28.44%، والعرب على 4.59% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 44.12% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 55.87%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 32 مليون جنيه، 5.2 مليون جنيه، 370 ألف جنيه، 9.9 مليون جنيه، 5.6 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 53.1 مليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 13892 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 1974 نقطة، وقفز المؤشر مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 16313 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 5182 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 530 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 1395 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 486 نقطة.

وضمت الأسهم المرتفعة: وارتفعت أسهم 61 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 55 شركة، ولم تتغير مستويات 52 شركة.وضمت الأسهم المرتفعة:

- الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 3.250 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.33%

- سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 4.040 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.88%

- المتحدة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 2.930 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.40%

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- أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بسعر إغلاق 12.780 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.01%

- البويات والصناعات الكيماوية-باكين بسعر إغلاق 21.880 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.99%



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية بسعر إغلاق 9.420 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.56%

- الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية إغلاق 5.200 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.64%

- مطاحن ومخابز شمال القاهرة بسعر إغلاق 14.380 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.83%

- عبر المحيطات للسياحة بسعر إغلاق 0.042 دولار بنسبة تراجع بلغت 4.55%

- راية لخدمات مراكز الاتصالات إغلاق 4.610 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.16%