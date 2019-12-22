شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة "العربية لحليج الأقطان" يشترى 158.2 ألف سهم بالبورصة والان مع تفاصيل الخبر
واشترى مساهم رئيسى بشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية 5 آلاف سهم، واشترت إدارة شركة اكرو مصر للشدات والسقلات المعدنية 2000 سهم، فيما باعت إدارة البنك التجارى الدولى 8438 سهم من خلال 4 عمليات.
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