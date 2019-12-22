شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة "العربية لحليج الأقطان" يشترى 158.2 ألف سهم بالبورصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطر الشراء على تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيدة بالبورصة المصرية، إذ اشترى مجلس إدارة شركات مطاحن وسط وغرب الدلتا، العربية لحليج الأقطان، الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى، 800 سهم، 158.2 ألف سهم، 11.2 ألف سهم، من خلال عمليتين، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتى الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى والأخوة المتضامنين للاستثمار العقارى العربى، 9300 سهم، 39.5 ألف سهم، على التوالى.

واشترى مساهم رئيسى بشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية 5 آلاف سهم، واشترت إدارة شركة اكرو مصر للشدات والسقلات المعدنية 2000 سهم، فيما باعت إدارة البنك التجارى الدولى 8438 سهم من خلال 4 عمليات.