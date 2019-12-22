شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية اللبنانية لرجال الأعمال تطالب بتصدر ملف الصناعة أولويات الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد أمين الحوت، رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن بحلول عام 2020 ستواجه الحكومة الجديدة العديد من التحديات يأتى على رأسها النهوض بالصناعة المحلية، مطالباً بأن يتصدر ملف الصناعة أولويات الحكومة الجديدة.

وأكد الحوت، فى تصريحات صحفية، على ضرورة اهتمام الحكومة الجديدة بجذب الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، مع استمرار تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادى فى جميع الاتجاه والعمل على تحسين مناخ الأعمال ووضع حوافز للاستثمار الصناعى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

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كما أكد "الحوت" على ضرورة استغلال البنية الأساسية الضخمة والمشاريع التنموية الكبرى التى نفذتها مصر خلال السنوات الماضية فى إقامة العديد من المشروعات فى مخلتف المجالات لتكون نقطة انطلاقة حقيقية لجذب الاستثمارات إلى مصر ونمو معدلات التصدير.

وأشار رئيس لجنة الصناعة، إلى أن أكبر التحديات التى ستواجهها الحكومة خلال عام 2020 هى جعل الصناعة تنطلق من جديد ورفع جودتها التنافسية مما يؤدى إلى نمو حجم الصادرات، وفتح فرص عمل للشباب، وجذب المزيد من الاستثمارات.