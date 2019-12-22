شكرا لقرائتكم خبر عن عضو برجال الأعمال: التعديلات الوزارية تعكس الاهتمام بالاستثمار والصناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال، إن تغيير حقائب وزارة التجارة والصناعة والاستثمار والتعاون الدولى بجانب التخطيط من أبرز ما شمله التعديل الوزارى الجديد.

وأكد "الزيات"، فى تصريحات صحفية، أن التعديلات الوزارية لوزراء المجموعة الاقتصادية من القرارات «الإيجابية» والتى تخدم استراتيجية الدولة للنهوض بالقطاع الصناعى والتصدير وجذب الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة من خلال إعادة هيكلة أولويات الحكومة، مضيفا أن عودة وزارة الإعلام مجددا من النتائج الإيجابية للتعديل الوزارى الجديد، نظراً لأهمية رصد مدى تطور مناخ الأعمال والاستقرار السياسى والأمنى والترويج للسياحة المصرية.

وأوضح عضو جمعية رجال الأعمال، أن الفترة الماضية نجحت الحكومة المصرية فى العديد من الملفات وحققت إنجازات ضخمة على مختلف المستويات خاصة فى التشريعات والقوانين وحوافز الاستثمار إلا أن الصناعة والتصدير والاستثمار كانت من أبرز الملفات الشائكة.

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وأضاف الزيات ، أن المجموعة الاقتصادية فى الحكومة السابقة لم تستطيع أن تتعامل مع ملف التصدير والاستثمار باحترافية واتخاذ قرارات جريئة وواضحة لجذب عدد كبير من الشركات الاجنبية واستغلال دعم القيادة السياسية لتلك الملفات بجانب عدم استغلال رئاسة مصر للاتحاد الافريقى فى تحويل مصر لمركز مالى ومحطة رئيسية للتصدير إلى أسواق إفريفيا.

وأعرب "الزيات" عن أمله أن تنجح المجموعة الاقتصادية فى الحكومة الجديدة فى التغلب على التحديات الداخلية التى تعوق زيادة الاستثمار والتصدير والارتقاء بالصناعة الوطنية من خلال أعداد رؤية وفكر جديد، مطالباً الحكومة الجديدة بتبنى استراتيجية جديدة لخدمة التجارة والصناعة والاستثمار المباشر من خلال تحويل الشركات المصرية إلى شركات عالمية وتشجيعها فى فتح أفرع لها فى كافة أنحاء العالم ومضاعفة قدرتها التنافسية فى الأسواق العالمية لتكون مصدرا هام للعملة الاجنبية مثل تحويلات العمالة المصرية بالخارج والتى تجذب سنويا ما قيمته 30 مليار دولار.