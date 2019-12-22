شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج بجلسة بداية الأسبوع..و"إعمار" تهبط ببورصة دبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية ، مدفوعاً بصعود قطاعى المواد الأساسية والاتصالات، وواصلت بورصة البحرين ارتفاعها مدفوعة بقطاع البنوك التجارية، فيما تراجعت أسهم إعمار ببورصة دبى، وتباينت مؤشرات بورصة الكويت بعد ترقيتها لمؤشر مؤشر إم إس سى.





بورصة الكويتتباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع مؤشرًا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 1.11% رابحًا 68.54 نقطة ليغلق عند مستوى 6263.72 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 1.51% رابحاً 103.43 نقطة ليغلق عند مستوى 6973.73 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.08% خاسراً 3.89 نقطة ليغلق عند مستوى 4856.95 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 164.2 مليون سهم بقيمة 52.8 مليون دينار كويتي عبر 7090 صفقة.

وارتفعت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.85%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.33%، تلاه قطاع العقار بنسبة 1.27%، ثم قطاع المواد الأساسية 0.81%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.62%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.52%، فقطاع التأمين بنسبة 0.12%، فيما تراجع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.64%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.33%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.19%.

وجاء سهم " مجموعة الرأى الإعلامية القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 11.44%، تليه شركة سنام العقارية بنسبة 5.26%، ثم كامكو للاستثمار بنسبة 4.41%، فيما تصدر سهم "شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم شركة المصالح العقارية بنسبة 9.85%، ثم شركة مجموعة عربى القابضة بنسبة 9.75%.





بورصة السعودية تحول المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، للارتفاع بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.11% رابحًا 9.34 نقطة ليغلق عند مستوى 8300.73 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 2.66% خاسرًا 181.31 نقطة ليغلق عند مستوى 6623.74 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 173.5 مليون سهم بقيمة 4 مليارات ريال، وارتفعت أسهم 141 شركة، فيما تراجعت 48 شركة.

وارتفع 17 قطاعًا بسوق السعودية على رأسها قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.50%، أعقبه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 2.40%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.72%، تلاه قطاع الأدوية بنسبة 1.69%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.27%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.14%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.93%.

وجاء سهم "الفخارية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 10%، ثم أمانة للتأمين نسبة 10%، ثم وفرة بنسبة 9.93%، فيما تصدر سهم "العربى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 2.48% ثم تعليم ريت بنسبة 2.44%، ثم المراكز بنسبة 2.32%.

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بورصة البحرينارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.58% رابحاً 9.21 نقطة ليغلق عند مستوى 1593.26 نقطة، مدفوعة بصعود قطاع البنوك التجارية.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 4.3 مليون سهم بقيمة 1.4 مليون دينار.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 41.22% مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.90%، مصرف السلام البحرين بنسبة 1.03، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.18%.

فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.99% بضغوط هبوط سهم شركة ناس بنسبة 8.79%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.44% بضغوط هبوط سهم شركة مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.42%.





بورصة دبىتحول المؤشر العام لسوق دبى المالى، للتراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.20% خاسراً 5.54 نقطة ليغلق عند مستوى 2763.02 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى الاستثمار والعقارات.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 87.5 مليون سهم محققة ما قيمته 130 مليون درهم من خلال تنفيذ 2018 صفقة لعدد 33 سهما، وارتفعت 10 أسهم، وانخفض 21 سهماً، واستقر سهمين.

وتراجعت 4 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع الاستثمار بنسبة 1.65%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.29%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.63%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.16%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.53%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.43%، ثم قطاع الخدمات 0.08%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.06%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 3.30%، ثم سهم شركة إعمار مولز بنسبة 3.26%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير بنسبة 9.91%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 9.86%.