شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع مشترك بين كوريا لصناعة السفن وأرامكو بمجمع الملك سلمان الدولي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "كوريا لصناعة السفن والهندسة البحرية" عن خططها لإطلاق مشروع مشترك لصناعة المحركات مع أرامكو السعودية في مارس من العام المقبل، في خطوة جديدة لتوطيد التعاون بين الشركتين.

وسيقام المشروع المشترك في مجمع الملك سلمان الدولي للصناعات والخدمات البحرية على الساحل الشرقي للمملكة في سبتمبر 2020، ومن المقرر أن ينتهي المشروع في مايو 2022، وفقا للشركة القابضة المسئولة عن وحدات بناء السفن في هيونداي للصناعات الثقيلة، وفقاً لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية.

كما تعتزم شركة كوريا لصناعة السفن والهندسة البحرية بناء حوض سفن في المجمع في مشروع مشترك منفصل مع أرامكو السعودية ومنصة البترول "لامبريل" التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقرا لها، والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري.

الجدير بالذكر أنه تم الانتهاء من أعمال بناء حوض السفن المعروف باسم الشركة العالمية للصناعات البحرية، بنسبة 30%.

وتمتلك شركة هيونداي للصناعات الثقيلة 10% من حوض السفن، في حين تستحوذ أرامكو السعودية على 50.1% ولامبريل على 20% ووالشركة الوطنية السعودية للنقل البحري على 19.9%.

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وكشفت شركة لامبريل لبناء منصات الحفر النفطية العام الماضي عن بدء العمل في مشروع مشترك لتشييد حوض لبناء السفن على الساحل الشرقي للسعودية.

والمشروع مشترك بين شركة الصناعات البحرية العالمية والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري وهيونداي للصناعات الثقيلة الكورية الجنوبية.

وكانت الوطنية السعودية للنقل البحري، قد أعلنت في مايو 2017 عن توقيع اتفاقية الشركاء مع كل من أرامكو السعودية وهيونداي للصناعات الثقيلة المحدودة ولامبريل للطاقة المحدودة للدخول في شراكة فيما يتعلق بإنشاء وتطوير وتشغيل مشروع حوض بحري عالمي المستوى في رأس الخير بالقرب من مدينة الجبيل الصناعية على ساحل المملكة الشرقي.

وقالت البحري في يونيو 2017 إن الشركاء سيضخون ما يعادل 2.625 مليار ريال سعودي من تكلفة مشروع الحوض البحري العالمي.

ودشنت أرامكو السعودية نهاية ديسمبر 2017 المشروع المشترك للصناعات البحرية العالمية مع الشركات الثلاثة. وذكرت الشركة حينها أن المشروع سيقدم واحدًا من أكبر المجمعات البحرية متكاملة الخدمات في العالم، عند اكتمال مراحل التشغيل في عام 2022.