موجز الاقتصاد الاقتصاد الرقمى 12 تريليون دولار تقدر بـ15% من الناتج المحلى العالمى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد 22-12-2019 عددا من الأخبار الاقتصادية المحلية وذلك بعد الاعلان عن التغير الوزارى ، اضافة الى اعلان وزارة المالية أن الاقتصاد الرقمى 12 تريليون دولار تقدر بـ15% من الناتج المحلى العالمى ، والبنوك أصدرت 4 ملايين بطاقة ميزة.. ولائحة لقانون الدفع غير نقدى الشهر المقبل، ووزيرة التعاون الدولى تعقد أول اجتماع مع قيادات الوزارة ، والتخطيط تلتقى رئيس بعثة أفريقية.. وتؤكد: نسعى لتهيئة الفرص الاستثمارية ، استقرار سعر الدولار وزير المالية: الاقتصاد الرقمى 12 تريليون دولار تقدر بـ15% من الناتج المحلى العالمى البنك المركزى: رفع نسبة القروض الاستهلاكية إلى مجموع الدخل الشهرى البنوك أصدرت 4 ملايين بطاقة ميزة.. ولائحة لقانون الدفع غير نقدى الشهر المقبل وزيرة التعاون الدولى تعقد أول اجتماع مع قيادات الوزارة غادة لبيب: دمج مشروعات الميكنة والتحول الرقمى لتكون تحت مظلة "الاتصالات" تفاصيل مشاركة وزير البترول فى الاجتماع الـ103 لمجلس وزراء "أوابك" نائب وزير البترول الجديد: انتظر عودة الوزير من اجتماعات أوابك لتحديد مهام العمل نيفين جامع: تنمية القطاع الصناعى وزيادة التصدير على رأس أولويات خطة العمل Advertisements التخطيط تلتقى رئيس بعثة أفريقية.. وتؤكد: نسعى لتهيئة الفرص الاستثمارية تنمية الصادرات والمؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة تتفقان على برامج دعم نفاذ الصادرات لأفريقيا غرفة الشركات: تأشيرات المعتمرين تخطت الـ100 ألف منذ بداية الموسم حتى الآن مشاركة مصرية فى 5 معارض دولية للترويج للرياضات المائية خلال يناير وفبراير رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات يشرح معوقات جذب الاستثمار الأجنبى بمصر 9 شركات ناشئة تشارك فى الجناح المصرى بمعرض الإلكترونيات بـ"لاس فيجاس" شاهد فى دقيقة.. رحلة تراجع الدولار أمام الجنيه لأدنى مستوى فى 34 شهرًا استقرار سعر الدولار اليوم الأحد 22-12-2019 أسعار الذهب اليوم الأحد 22-12-2019 فى مصر

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