شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يشهد مذكرة تفاهم لإنشاء مركز للتميز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومنظمة تطوير التكنولوجيا المساعدة باليابان بشأن تعزيز التعاون فى مجال الدمج الرقمى للأشخاص ذوى الاعاقة وتطوير مجتمع شامل وذلك من خلال إنشاء مركز التميز المشترك للتصميم العالمى والتكنولوجيا المساعدة بالأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة، والتعاون فى وضع وتنفيذ معايير للتصميم العالمى والتكنولوجيا المساعدة لا سيما تلك التى تدعم اللغة العربية، وبما يتيح سهولة النفاذ إلى الصور المتحركة ودمج الأشخاص ذوى الإعاقات الذهنية أو الإدراكية أو النفسية - الاجتماعية.

أكد الدكتور عمرو طلعت، على أن هذه الشراكة الجديدة تأتى فى إطار تمكين ذوى الاحتياجات الخاصة ودمجهم مجتمعيا ليصبحوا أعضاء فاعلين فى المجتمع، مشيرا الى أنه يتطلع إلى تعاون مثمر بين الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة ومنظمة تطوير التكنولوجيا المساعدة باليابان لتنفيذ مشروعات جادة ذات قيمة مضافة تعظم من قدرات ذوى الاحتياجات الخاصة.

ومن جانبه أوضح الدكتور هيروشى كاوامورا، نائب الرئيس التنفيذى لمنظمة تطوير التكنولوجيا المساعدة باليابان، أن مذكرة التفاهم التى تم توقيعها اليوم ستسهم فى تطوير فرص التعاون بين مصر واليابان فى مجال التكنولوجيات المساعدة والدمج الرقمى للأشخاص ذوى الإعاقة وذلك من خلال انشاء مركز التميز.

وقع مذكرة التفاهم الدكتورةعبير شقوير مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمسئولية والخدمات المجتمعية والرئيس التنفيذى للأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة، والدكتور هيروشى كاوامورا نائب الرئيس التنفيذى لمنظمة تطوير التكنولوجيا المساعدة باليابان وذلك بحضور عدد من مسؤولى وكالة اليابان للتعاون الدولى "الجايكا" فى مصر.

وتتضمن مذكرة التفاهم التعاون فى وضع وتنفيذ معايير للتدريب عالى الإتاحة، والبحث والتطوير فى مجالات الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وإنترنت الأشياء، وغيرها من التقنيات الناشئة لخدمة الأشخاص ذوى الإعاقة للناطقين باللغة اليابانية أو اللغة العربية، واستخدام الذكاء الاصطناعى من أجل تطوير قارئ الشاشة (تحويل النص إلى كلام منطوق) للناطقين باللغة اليابانية أو اللغة العربية، ودعم وتيسير التواصل والتعاون بين الباحثين المصريين واليابانيين والمبتكرين والشركات الناشئة والشركات والكيانات العاملة فى مجالات التصميم العالمى والتكنولوجيا المساعدة، والتعاون فى تعريب التكنولوجيا المساعدة المطورة باللغة اليابانية، وتيسير بناء القدرات ونقل المعرفة فى مجال النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتصميم الشامل، والتكنولوجيا المساعدة، وكذلك تيسير برامج ومشروعات التدريب وبناء القدرات وتنمية المهارات بين معاهد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات اليابانية، ومؤسسات التدريب، والجامعات اليابانية، والأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للأشخاص ذوى الإعاقة التابعة للوزارة.

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يذكر أن توقيع مذكرة التفاهم يأتى فى إطار اهتمام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعقد عدد من الشراكات مع الجهات الدولية لتحقيق أهداف استراتيجية الوزارة فى تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة، وفى ظل الشراكة المتميزة مع دولة اليابان، والخبرات المتميزة التى تتمتع بها منظمة تطوير التكنولوجيا المساعدة التى تأسست فى 2006 باليابان ولديها مساهمات عالمية فى مجال بحث وتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التى يمكن النفاذ إليها بما يلبى احتياجات الأشخاص ذوى الإعاقة وكبار السن ويساهم فى تحقيق الدمج الاجتماعي؛ كما يعد تطوير مفهوم التصميم العالمى والمعايير الدولية أحد أهم الأنشطة الرئيسية للمنظمة.